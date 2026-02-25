¡Pilas con los falsos funcionarios! Acueducto de Bogotá alertó por estafas en viviendas

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lanzó una advertencia dirigida a los usuarios de la capital y de municipios aledaños ante la presencia de individuos que se presentan como supuestos funcionarios para cometer fraudes.

De acuerdo con la entidad, estas personas buscan entrar sin autorización a las viviendas o solicitan pagos en efectivo por presuntos servicios, incurriendo en estafas y, en algunos casos, en hurtos.

La empresa aseguró que NO realiza cobros en efectivo ni a través de terceros y que todos los pagos se efectúan exclusivamente mediante la factura oficial.

¿Cómo operan los falsos funcionarios?

Según la alerta, los estafadores intentan aprovechar la confianza de los usuarios haciéndose pasar por personal técnico. Bajo ese argumento, solicitan dinero en efectivo o buscan ingresar a los predios sin autorización previa.

La EAAB recordó que las visitas técnicas siempre son programadas con anticipación y notificadas previamente al usuario. No se realizan intervenciones sorpresa ni cobros directos en los hogares.

Recomendaciones clave para evitar caer en engaños

La entidad entregó una serie de recomendaciones para prevenir fraudes:

No entregue dinero en efectivo: ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directamente. Todo cobro debe reflejarse en la factura mensual oficial.

ningún funcionario está autorizado para recibir pagos directamente. Todo cobro debe reflejarse en la factura mensual oficial. Verifique cualquier visita : las inspecciones técnicas se programan con antelación y pueden confirmarse a través de la Acualínea 116.

: las inspecciones técnicas se programan con antelación y pueden confirmarse a través de la Acualínea 116. Exija identificación: si alguien se presenta como trabajador del Acueducto, solicite el carné institucional y comuníquese de inmediato con la línea 116 para confirmar su identidad.

Por otro lado mencionaron que el ingreso a viviendas solo ocurre en casos puntuales:

Revisión por desviaciones en el consumo.

Verificación interna solicitada por el usuario.

Sin embargo, en ambos escenarios, la EAAB informa previamente.

¿Cuáles son los canales oficiales de atención del Acueducto?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad de sus usuarios y pidió estar atentos ante cualquier comportamiento sospechoso.

En caso de duda, los ciudadanos pueden comunicarse de inmediato con la Acualínea 116. Si se presenta una situación de riesgo o emergencia, la recomendación es llamar a la Línea 123.