CANAL RCN
Nuevo frente frío en el Caribe colombiano: Ideam explica que pasará en Córdoba y Antioquia

Las autoridades activaron controles en playas y restricciones a embarcaciones menores ante el aumento de precipitaciones.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
07:14 a. m.
La región Caribe enfrenta una nueva alerta meteorológica por la llegada de un frente frío en el Caribe colombiano, fenómeno que se extenderá hasta el 26 de febrero y que ya genera impactos en varios departamentos. De acuerdo con autoridades meteorológicas, el sistema provoca aumento de lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado, especialmente en el litoral y zonas costeras.

En ciudades como Barranquilla se han registrado ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que en distintos puntos del litoral se han izado banderas rojas en las playas debido al incremento del oleaje. Las condiciones marítimas adversas han llevado a reforzar controles para bañistas y a establecer restricciones en algunos sectores costeros.

Según las autoridades, durante las próximas 48 horas el oleaje podría alcanzar alturas entre 2.5 y 3 metros, lo que representa riesgo para actividades recreativas y para la pesca, por lo que se han anunciado controles a embarcaciones menores con el fin de prevenir emergencias en altamar.

¿Qué efectos tendrá el frente frío en las regiones del Caribe y el interior?

El meteorólogo Rodney Poveda, funcionario del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explicó que este fenómeno se origina por el invierno en la parte norte del continente, lo que facilita el descenso de frentes fríos hacia el sur. Cuando estos sistemas llegan al Caribe colombiano, generan una línea de inestabilidad atmosférica que incrementa la nubosidad y las precipitaciones.

De acuerdo con el experto, el fenómeno no solo afecta al litoral, sino que también impacta regiones Andina, Pacífica y sectores del norte y centro del país. Se espera un aumento de la nubosidad y lluvias entre ligeras y moderadas, especialmente en los primeros días de la semana.

Lluvias en Córdoba, Antioquia y sur de Bolívar: ¿qué se prevé?

En departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar —zonas que aún se recuperan de inundaciones y deslizamientos previos— se prevé un incremento significativo de la nubosidad y precipitaciones moderadas. Sin embargo, el especialista aclaró que las lluvias no alcanzarían la misma intensidad registrada a comienzos de febrero.

Las autoridades han mantenido activos puestos de mando unificados en playas del litoral Caribe, como parte de las medidas de monitoreo y prevención. Además, se recomienda a la ciudadanía seguir los reportes oficiales, evitar actividades marítimas no autorizadas y atender las indicaciones de los organismos de socorro.

