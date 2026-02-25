CANAL RCN
Colombia Video

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe

El inicio de 2026 ha traído consigo fuertes lluvias en el norte, algo que históricamente no debería pasar.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 25 de 2026
12:20 p. m.
Un nuevo frente frío proveniente del hemisferio norte ingresó por el Caribe y generó preocupación sobre sus posibles afectaciones en las regiones costeras. Si bien se espera que no tenga la misma intensidad que el anterior, territorios como Córdoba aún se están recuperando, por lo que no están listos para una nueva emergencia.

UNGRD entrega pronóstico sobre lluvias para los próximos días: alerta nuevo frente frío

La UNGRD explicó que desde el 22 hasta el 26 de febrero, el nuevo frente frío se sentirá en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Aparte de las lluvias, se debe estar pendiente de los vientos, por el hecho que alcanzarán velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

¿El nuevo frente frío será fuerte?

Carolina Alfaro, directora de proyectos de Climalab, explicó que, según los mapas hidrometeorológicos del Ideam, no sería igual de fuerte. Aunque, advirtió que hay un problema en cuanto a la capacidad de carga, lo que se traduce en un aumento de los niveles de ríos.

Partiendo de esa coyuntura, puede que el nuevo frente frío sea leve, pero las afectaciones del pasado podrían acrecentarse.

Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo esto en una época que históricamente no es invernal? Alfaro atribuyó estos fenómenos al cambio climático, señalando que los frentes fríos no alcanzan a tocar la zona tórrida.

¿A qué se deben las fuertes lluvias?

El encuentro del frente frío con el clima cálido genera lluvias torrenciales y vientos de alta complejidad. En ese orden de ideas, las principales afectaciones serían mareas altas y desbordamientos de ríos, especialmente en terrenos de ganadería o agricultura.

Producción y exportación de café colombiano caerá en 2026 a causa de las lluvias: Fedecafeteros

Ante esta situación, hizo un llamado urgente a las autoridades para activar los comités de alertas tempranas, especialmente aquellos enfocados en la población pesquera y quienes viven cerca a mares o ríos.

De igual modo, enfatizó la necesidad de pasar de acciones reactivas a preventivas, como puede ser un proceso de gestión de riego comunitario.

