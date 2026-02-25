CANAL RCN
Salud y Bienestar

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó

La mega obra debía estar lista hace casi tres años, pero hasta ahora se logró una puesta en marcha gradual.

Hospital de Usme.
Hospital de Usme. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 25 de 2026
11:29 a. m.
Una de las obras más importantes en materia de salud en Bogotá es el hospital de Usme, el cual beneficiará a aproximadamente 500 mil personas en esa localidad y las de los alrededores, como Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

En agosto de 2019, comenzó el proceso con la licitación. La obra se contempló para que tuviera 33.354 metros cuadrados, más de 200 nuevas camas y una unidad de atención materno infantil, entre otros servicios.

Cronología de la obra: sobrecostos y retrasos

La inversión fue superior a los 230 mil millones de pesos y se esperaba que en mayo de 2023 pudiese ser entregada. La realidad cambió y los tiempos se extendieron, abriendo el abanico de posibles irregularidades.

A finales de 2024, en el concejo se alertó que la mega obra estaba presentando retrasos calificados como severos. Si bien se extendió el plazo para junio de 2025, lo cierto es que tampoco se dio y la entrega quedó en el aire.

Fue así como la Contraloría de la capital centró sus esfuerzos en investigar a fondo lo que estaba pasando, teniendo en cuenta que el contrato ha estado firmado desde el 25 de febrero de 2020 y a partir de ese momento, la entrega de recursos se ha realizado; pero sin certeza sobre la puesta en marcha.

¿Cuándo podría estar listo en su totalidad?

La situación llevó a que, por ejemplo, el valor se incrementara hasta llegar a los 280 mil millones de pesos, un sobrecosto considerable. Aunque, el Distrito dio una buena noticia con la puesta en marcha parcial.

Los usuarios pueden acceder a los servicios de alta demanda, como cardiología, gastroenterología, ortopedia, entre otros. Con respecto a la entrega definitiva, quedó acordada para junio de este mismo año.

Si bien esta decisión resultó positiva, la Contraloría reportó que hay problemas técnicos en el materia eléctrica y energética. Además, recalcó que la promesa inicial era una puesta en marcha completa, no por tramos.

