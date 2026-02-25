CANAL RCN
Tendencias

Jhonny Rivera tomó sorpresiva decisión con sus propiedades tras casarse con Jenny López

El artista, tras algunos comentarios de los internautas, explicó lo sucedido en un 'en vivo'.

Foto: @jennylopez_oficial en Instagram.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
11:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular, contrajo matrimonio con Jenny López el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

La ceremonia fue en Pereira y ambos artistas no solo estuvieron acompañados de sus familiares, sino que también de varios de sus amigos más cercanos.

Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira
RELACIONADO

Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira

Además, en el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López llegaron a la iglesia, también fueron recibidos y felicitados por una gran cantidad de fanáticos.

"Fue un día inolvidable y lleno de emociones. Te amo, esposa", escribió Jhonny Rivera en sus redes sociales tras el matrimonio.

Mientras tanto, Jenny López, junto a ocho fotos del día soñado, manifestó lo siguiente:

Te elijo hoy, te elijo siempre, te elijo para toda la vida. Te elijo incluso después de las miradas, de los comentarios, de las críticas y de las suposiciones que otros hicieron sobre nosotros. Te elijo porque nuestro amor no nació del interés, ni de la edad, ni de lo material, sino de algo mucho más profundo: nació de la valentía. Contigo aprendí que el amor verdadero no se explica, se vive. Que no se mide en años ni en cuentas, sino en respeto, complicidad, risas compartidas y fe. Tú, con tu sencillez, con tu espíritu noble y tu manera tan auténtica de amar, me enseñaste que la verdadera riqueza está en el corazón. Te amo, esposo.

Además, después de la ceremonia, tanto Jhonny Rivera como Jenny López anunciaron una inesperada decisión que tomaron antes de casarse. ¿Cuál fue?

Jenny López confirmó que firmó capitulaciones con Jhonny Rivera

Tras las fotos subidas en redes sociales, algunos internautas arremetieron contra Jenny López y la acusaron de haberse casado con Jhonny Rivera por interés.

En consecuencia, ella se defendió, desmintió esas afirmaciones y dejó claro que se firmaron capitulaciones.

"Él es un hombre increíble, con valores y virtudes que el dinero no compra. Te cuento, firmé capitulaciones y eso quiere decir que si un día no estamos juntos, no me corresponde absolutamente nada de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Además, un detalle importante: soy yo quien pidió firmarlas", escribió Jenny López en redes sociales.

¿Qué agregó Jhonny Rivera sobre las capitulaciones firmadas con Jenny López?

Jhonny Rivera, en un 'en vivo' contó que a él le parecía incómodo abordar el tema de las capitulaciones, pero que Jenny López se le adelantó sin problemas.

Confundieron a un hombre con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera
RELACIONADO

Confundieron a un hombre con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera

Ella, en un restaurante, le expresó que no le parecía justo ser dueña de la mitad de todo lo que él ha construido en 20 años de carrera y fue así como llegaron a un acuerdo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Exparticipante de la Casa de los Famosos aseguró que se "está convirtiendo" en therian

Masterchef Celebrity Colombia

Exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia sufrió inesperado accidente: así se encuentra

La casa de los famosos

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufrió inesperado castigo: ¿cuál fue?

Otras Noticias

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó

La mega obra debía estar lista hace casi tres años, pero hasta ahora se logró una puesta en marcha gradual.

Inseguridad en Bogotá

Salió a la luz nuevo caso de paseo millonario tras salir de un bar en Bogotá: así lo contó la víctima

Todo ocurrió luego de abordar un taxi en la misma zona donde ocurrió el caso de Diana Ospina.

Radamel Falcao García

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

Finanzas personales

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK

Estados Unidos

Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión