Jhonny Rivera tomó sorpresiva decisión con sus propiedades tras casarse con Jenny López

Jhonny Rivera, el reconocido cantante de música popular, contrajo matrimonio con Jenny López el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

La ceremonia fue en Pereira y ambos artistas no solo estuvieron acompañados de sus familiares, sino que también de varios de sus amigos más cercanos.

RELACIONADO Jhonny Rivera reveló por qué varios de sus colegas no asistieron a su boda en Pereira

Además, en el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López llegaron a la iglesia, también fueron recibidos y felicitados por una gran cantidad de fanáticos.

"Fue un día inolvidable y lleno de emociones. Te amo, esposa", escribió Jhonny Rivera en sus redes sociales tras el matrimonio.

Mientras tanto, Jenny López, junto a ocho fotos del día soñado, manifestó lo siguiente:

Te elijo hoy, te elijo siempre, te elijo para toda la vida. Te elijo incluso después de las miradas, de los comentarios, de las críticas y de las suposiciones que otros hicieron sobre nosotros. Te elijo porque nuestro amor no nació del interés, ni de la edad, ni de lo material, sino de algo mucho más profundo: nació de la valentía. Contigo aprendí que el amor verdadero no se explica, se vive. Que no se mide en años ni en cuentas, sino en respeto, complicidad, risas compartidas y fe. Tú, con tu sencillez, con tu espíritu noble y tu manera tan auténtica de amar, me enseñaste que la verdadera riqueza está en el corazón. Te amo, esposo.

Además, después de la ceremonia, tanto Jhonny Rivera como Jenny López anunciaron una inesperada decisión que tomaron antes de casarse. ¿Cuál fue?

Jenny López confirmó que firmó capitulaciones con Jhonny Rivera

Tras las fotos subidas en redes sociales, algunos internautas arremetieron contra Jenny López y la acusaron de haberse casado con Jhonny Rivera por interés.

En consecuencia, ella se defendió, desmintió esas afirmaciones y dejó claro que se firmaron capitulaciones.

"Él es un hombre increíble, con valores y virtudes que el dinero no compra. Te cuento, firmé capitulaciones y eso quiere decir que si un día no estamos juntos, no me corresponde absolutamente nada de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Además, un detalle importante: soy yo quien pidió firmarlas", escribió Jenny López en redes sociales.

¿Qué agregó Jhonny Rivera sobre las capitulaciones firmadas con Jenny López?

Jhonny Rivera, en un 'en vivo' contó que a él le parecía incómodo abordar el tema de las capitulaciones, pero que Jenny López se le adelantó sin problemas.

RELACIONADO Confundieron a un hombre con Yeison Jiménez en el matrimonio de Jhonny Rivera

Ella, en un restaurante, le expresó que no le parecía justo ser dueña de la mitad de todo lo que él ha construido en 20 años de carrera y fue así como llegaron a un acuerdo.