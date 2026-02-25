Tembló continuamente en varias zonas de Colombia hoy 25 de febrero de 2026: atento al reporte

Con corte hasta las 12:40 de la tarde, son 10 los temblores que se han presentado en el país desde las primeras horas de este 25 de febrero de 2026.

Estos, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han detectado en Santander, Tolima, Chocó y Valle del Cauca.

¿Qué magnitudes han tenido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 25 de febrero de 2026

9:03 a.m.

Epicentro: Cerrito, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Cerrito (Santander), a 19 de Concepción (Santander) y a 24 de Guaca (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 25 de febrero de 2026?

12:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

1:02 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Zarzal (Valle del Cauca), a 14 de Sevilla (Valle del Cauca) y a 18 de La Victoria (Valle del Cauca).

1:32 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

2:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

3:25 a.m.

Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Bagadó (Chocó), a 30 de Tadó (Chocó) y a 34 de Lloró (Chocó).

3.48 a.m.

Epicentro: Armero, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Armero (Guayabal) (Tolima), a 10 de Falan (Tolima) y a 18 de Honda (Tolima).

5:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

6:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).