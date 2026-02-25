CANAL RCN
Colombia

Tembló continuamente en varias zonas de Colombia hoy 25 de febrero de 2026: atento al reporte

¿Será que alguno fue en la zona en la que vive? Descubra los detalles completos aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
12:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con corte hasta las 12:40 de la tarde, son 10 los temblores que se han presentado en el país desde las primeras horas de este 25 de febrero de 2026.

Estos, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han detectado en Santander, Tolima, Chocó y Valle del Cauca.

¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 24 de febrero de 2026!

¿Qué magnitudes han tenido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 25 de febrero de 2026

  • 9:03 a.m.

Epicentro: Cerrito, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Cerrito (Santander), a 19 de Concepción (Santander) y a 24 de Guaca (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 25 de febrero de 2026?

  • 12:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 1:02 a.m.

Epicentro: Zarzal, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Zarzal (Valle del Cauca), a 14 de Sevilla (Valle del Cauca) y a 18 de La Victoria (Valle del Cauca).

  • 1:32 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 3:25 a.m.

Epicentro: Tadó, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Bagadó (Chocó), a 30 de Tadó (Chocó) y a 34 de Lloró (Chocó).

  • 3.48 a.m.

Epicentro: Armero, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Armero (Guayabal) (Tolima), a 10 de Falan (Tolima) y a 18 de Honda (Tolima).

¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!
RELACIONADO

¡Reportaron más temblores masivos en Colombia hoy 22 de febrero de 2026!

  • 5:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 6:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

¿Preocupa el nuevo frente frío? Abecé del insólito fenómeno que llegó al Caribe

Inseguridad en Bogotá

Salió a la luz nuevo caso de paseo millonario tras salir de un bar en Bogotá: así lo contó la víctima

Disidencias de las Farc

Integrante de las disidencias de ‘Mordisco’ rompió en llanto al entregarse: soldado lo abrazó y prometió cuidarlo

Otras Noticias

Donald Trump

Primer discurso de Estado de la Nación de Trump en su segundo mandato estuvo cargado de guiños a su política antinmigración

El republicano habló de los “peligros” de importar culturas sin restricciones e hizo un llamado a endurecer las medidas contra los estados que se nieguen a obedecer sus políticas antinmigrantes.

Artistas

Jhonny Rivera tomó sorpresiva decisión con sus propiedades tras casarse con Jenny López

El artista, tras algunos comentarios de los internautas, explicó lo sucedido en un 'en vivo'.

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó

Radamel Falcao García

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

Finanzas personales

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK