Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK

Conocer el estado legal de una persona en Colombia es un proceso que se ha simplificado significativamente. Ya sea por un trámite laboral, una verificación de negocios o simplemente por seguridad personal, cualquier ciudadano puede acceder a la base de datos de la Rama Judicial para verificar si existe un proceso en curso o una sentencia en su contra.

La principal herramienta para esta gestión es el portal oficial de la Rama Judicial de Colombia.

En los últimos años, el sistema se ha unificado para evitar que los usuarios tengan que navegar por múltiples páginas de juzgados locales.

LINK para consultar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país

Ingreso al portal: Debe dirigirse al sitio web oficial www.ramajudicial.gov.co.

Consulta Nacional Unificada: En el menú principal, ubique la opción "Consulta de Procesos" y luego seleccione "Consulta de Procesos Nacional Unificada". Este sistema permite rastrear expedientes en casi todo el territorio nacional sin necesidad de conocer el número exacto de radicado.

Búsqueda por nombre o identificación: Una vez dentro del aplicativo, elija la opción "Consultar por nombre o razón social". Aquí deberá ingresar su número de cédula o nombres completos. El sistema le pedirá completar un código de seguridad (captcha) para validar que no es un bot.

Al realizar la búsqueda, el sistema desplegará un listado de los procesos vinculados al documento de identidad. Allí podrá observar distintas cosas.

En caso de tener un proceso, usted podrá ver un código de 23 dígitos único para cada proceso. Además se ubica el juzgado o tribunal que lleva el caso.

Si el proceso está activo, archivado o en despacho para sentencia también aparecerá. Finalmente, podrá ver el historial de movimientos, desde la demanda inicial hasta los autos más recientes.

Ahora bien, si su preocupación radica en posibles embargos por deudas con bancos, cooperativas o procesos de alimentos, el buscador de la Rama Judicial también es el camino correcto.

En estos casos, los procesos suelen aparecer en la especialidad "Civil" o "Familia". Si encuentra una anotación de este tipo, es recomendable acudir directamente al juzgado mencionado para conocer el monto de la deuda o la medida cautelar impuesta.