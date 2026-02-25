CANAL RCN
Economía

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK

Así puede saber si tiene procesos en el país.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
10:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Conocer el estado legal de una persona en Colombia es un proceso que se ha simplificado significativamente. Ya sea por un trámite laboral, una verificación de negocios o simplemente por seguridad personal, cualquier ciudadano puede acceder a la base de datos de la Rama Judicial para verificar si existe un proceso en curso o una sentencia en su contra.

La principal herramienta para esta gestión es el portal oficial de la Rama Judicial de Colombia.

Esto ocurre si una deuda de un ciudadano es vendida a una casa de cobranza: ley es clara
RELACIONADO

Esto ocurre si una deuda de un ciudadano es vendida a una casa de cobranza: ley es clara

En los últimos años, el sistema se ha unificado para evitar que los usuarios tengan que navegar por múltiples páginas de juzgados locales.

LINK para consultar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país

  • Ingreso al portal: Debe dirigirse al sitio web oficial www.ramajudicial.gov.co.
  • Consulta Nacional Unificada: En el menú principal, ubique la opción "Consulta de Procesos" y luego seleccione "Consulta de Procesos Nacional Unificada". Este sistema permite rastrear expedientes en casi todo el territorio nacional sin necesidad de conocer el número exacto de radicado.
  • Búsqueda por nombre o identificación: Una vez dentro del aplicativo, elija la opción "Consultar por nombre o razón social". Aquí deberá ingresar su número de cédula o nombres completos. El sistema le pedirá completar un código de seguridad (captcha) para validar que no es un bot.

Al realizar la búsqueda, el sistema desplegará un listado de los procesos vinculados al documento de identidad. Allí podrá observar distintas cosas.

En caso de tener un proceso, usted podrá ver un código de 23 dígitos único para cada proceso. Además se ubica el juzgado o tribunal que lleva el caso.

Si el proceso está activo, archivado o en despacho para sentencia también aparecerá. Finalmente, podrá ver el historial de movimientos, desde la demanda inicial hasta los autos más recientes.

Ahora bien, si su preocupación radica en posibles embargos por deudas con bancos, cooperativas o procesos de alimentos, el buscador de la Rama Judicial también es el camino correcto.

En estos casos, los procesos suelen aparecer en la especialidad "Civil" o "Familia". Si encuentra una anotación de este tipo, es recomendable acudir directamente al juzgado mencionado para conocer el monto de la deuda o la medida cautelar impuesta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Propietarios en conjuntos residenciales afrontarán dura multa de más 500 mil pesos en 2026 por esta práctica

Dólar

¡NUEVO cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de febrero de 2026! Así se cotizó

Finanzas personales

Dinero en efectivo que se puede transportar en Colombia para este año 2026: ley es clara

Otras Noticias

La casa de los famosos

Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufrió inesperado castigo: ¿cuál fue?

El castigo influirá en la placa de nominación de la semana que esta en curso. Estos son los detalles.

Real Madrid

Real Madrid vs. Benfica, vuelta de playoffs de Champions League: hora y canal para ver

El Real Madrid recibe a Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League. Prográmese con el juego.

Disidencias de las Farc

Integrante de las disidencias de ‘Mordisco’ rompió en llanto al entregarse: soldado lo abrazó y prometió cuidarlo

Estados Unidos

Trump reivindica que EE.UU ha recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano en su discurso del Estado de la Unión

Cuidado personal

¿Por qué los 40 podrían ser la década más agotadora de la vida adulta?