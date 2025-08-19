CANAL RCN
Colombia Video

800 familias viven con el agua a la cintura por las inundaciones en Antioquia

De manera desesperada piden ayuda al Gobierno Nacional, debido a que es un problema al que se enfrentan cada que incrementan las lluvias.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
02:12 p. m.
Los habitantes del municipio de El Bagre, Antioquia, temen cada que las lluvias regresan a la región, debido a que miles de habitantes se ven afectados por las constantes inundaciones que los obligan a vivir con el agua a la cintura.

De acuerdo con las autoridades locales, cuando inicia la temporada de lluvias, los ríos Nechi y Tigüí registran altos caudales y el agua suele irrumpir en el área urbana de esta localidad.

Son por lo menos siete barrios, en los que habitan cerca de 800 familias, los que se ven afectados y piden, de manera desesperada, la ayuda del Gobierno Nacional.

Desde la administración municipal le piden al Gobierno Nacional que no olviden a los habitantes de El Bagre:

Ubadel Ortega, concejal de El Bagre, advirtió que con las inundaciones provocadas por las lluvias “el sector comercio esta 100% inundado por el tema de de las inundaciones. La ciudadanía en general, aún más. Hay barrios que están literalmente con el agua a la cintura”.

Motivo por el que el secretario de planeación del municipio antioqueño, Angilberto Vergara, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que no olvide a los habitantes de este poblado:

“Somos parte de Colombia y necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional. Nos ha tocado descolarizar debido a que existen colegios que se han inundado”.

Gobernación sigue en la busque de soluciones, pero necesita de la ayuda del Gobierno:

Desde que se registraron las últimas inundaciones y se declaró la calamidad pública en junio, la Gobernación ha brindado ayuda humanitaria a los pobladores de El Bagre y está en la búsqueda de soluciones definitivas, debido a que es una situación que se repite cada que las lluvias arrecian.

Sin embargo, piden ayuda al Gobierno Nacional, debido a que, como indicó el director de gestión del riesgo de Antioquia, Carlos Ríos: “Tenemos que revisar cuáles son los puntos críticos para dragar y lo segundo es hacer unas obras duras, precisamente, para que el municipio no se siga inundando.

