Petro y Trump acordaron capturar capos del narcotráfico y alianzas para comprar nuevos helicópteros: MinDefensa
El ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó cooperación ampliada con Estados Unidos tras reunión presidencial centrada en combate al narcotráfico.
Noticias RCN
11:49 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció detalles sobre el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, este 3 de febrero en la Casa Blanca.
Sánchez definió la reunión como un punto de inflexión en la cooperación bilateral contra el narcotráfico:
Las naciones están más unidas aún más para combatir el narcotráfico y también para mejorar las condiciones de seguridad en todo el país.
Presidentes Petro y Trump consolidarán estrategias contra capos del narcotráfico
De acuerdo con el ministro Pedro Sánchez, la reunión fluyó de manera positiva, permitiendo que ambos mandatarios expusieran de manera honesta y franca sus preocupaciones sobre el narcotráfico.
“Salimos fortalecidos como naciones y los criminales muy seguramente van a estar aún más debilitados”, explicó.
Entre los acuerdos principales destaca el fortalecimiento tecnológico de los procesos de inteligencia.
Es clave que si aplicamos una inteligencia un poco más avanzada como la que tienen los Estados Unidos con tecnología mucho más avanzada podemos identificar mejor a los grupos criminales.
Al mismo tiempo, Sánchez explicó que actualmente el 60% de la droga incautada internacionalmente es producto de la inteligencia colombiana.
Colombia compraría más helicópteros financiados por EE. UU.
La conversación también abordó temas de movilidad militar, específicamente la adquisición de nuevos helicópteros.
"El presidente Trump manifestó la posibilidad de que miráramos temas de financiamiento", indicó el ministro, señalando que buscan que estos equipos sean propiedad de Colombia.
Un punto crucial fue la identificación de objetivos de alto valor. El presidente Petro presentó lo que desde su perspectiva constituye La Junta del Narcotráfico. Se establecieron objetivos conjuntos entre Estados Unidos y Colombia, entre ellos líderes del Clan del Golfo, alias Otoniel, del cartel del ELN con alias Mordisco, representando las disidencias criminales.