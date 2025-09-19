Condenan a miembros del ELN por asesinatos ocurridos en 2018: ¿Quiénes son?

Se dio una importante noticia contra el ELN, debido a que fuertes cabecillas fueron condenados por crímenes que se remontan a años atrás.

La justicia condenó a 58 años y seis meses de prisión a los miembros del Comando Central del ELN y cabecillas de Comuneros del Sur, entre quienes están ‘Gabino’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Antonio García’. La decisión fue gracias a la investigación del fiscal Mario Burgos.

Asesinato de tres exFarc en Nariño

Las investigaciones revelaron que estas personas estuvieron implicadas en el asesinato de tres firmantes de paz ocurrido entre el 25 y 30 de enero de 2018 en zona rural de Nariño.

Aparte de Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’), Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’) y Eliecer Erlinto Chamorro Acosta (‘Antonio García’); también fueron condenados en primera instancia; Rafael Sierra Granados (‘Ramiro Vargas’) y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia (‘Carlos Marín’ o ‘Pablito’). Todos miembros del ELN.

Con respecto a Comuneros del Sur, fueron condenados Gabriel Yepes Mejía o ‘HH’ y Jorge Wilfrido Rosero Marín o ‘Fercho’.

Las víctimas de este caso fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas en la vereda de La Florida en Santa Cruz de Guachavés. Los hoy condenados cumplieron la orden de cometer desapariciones forzadas.

Recompensa por los cabecillas

Tras los homicidios, los cuerpos fueron encontrados en una fosa. Gracias a la información revelada por la comunidad, las autoridades pudieron encontrarlos. Aparte de la condena, les impusieron una multa de 6.216 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año de los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como William Rivera, Jhojan Silva y José Luis Cortés. Los tres estaban certificados por la Oficina del Alto Comisionado y eran excombatientes las extintas Farc. Para cuando ocurrieron los hechos, el Acuerdo de Paz no llevaba ni dos años de firmado.

Cabe mencionar que ‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablito’ y ‘Pablo Beltrán’ hacen parte del cartel de los cabecillas más buscados del ELN. Por cada uno hay una oferta de hasta tres mil millones de pesos, vigente desde enero de este año.