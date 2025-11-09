Familias de soldados asesinados en Bolívar y Norte de Santander exigen justicia tras ataques del ELN

El dolor y la indignación se apoderan de los hogares de varios soldados colombianos asesinados recientemente en los departamentos de Bolívar y Norte de Santander.

Familias de soldados asesinados por el ELN piden justicia

Las familias de los uniformados exigen justicia y respuestas ante estos sucesos que han sacudido al país.

En el departamento de Norte de Santander, el soldado Yamid Araque perdió la vida en medio de combates con el ELN en Tibú.

Araque, el menor de tres hermanos, llevaba 10 años prestando servicio en la región del Catatumbo.

Su fallecimiento ha dejado un vacío irreparable en su familia, que ahora se une a las voces que claman por el fin de la violencia en Colombia.

Por otro lado, en el sur de Bolívar, un ataque con drones cargados de explosivos cobró la vida de dos soldados: Daniel Felipe Muñoz y Cristian Hernández. Este incidente, ocurrido en la zona rural de San Isidro, marca un preocupante avance en las tácticas utilizadas por los grupos armados ilegales en el país.

Soldados fueron asesinados por el ELN en Bolívar y Norte de Santander

Las familias de las víctimas, provenientes de los departamentos de Huila y Boyacá, se enfrentan ahora a la dolorosa realidad de ser víctimas del conflicto armado.

Sus testimonios reflejan no solo el sufrimiento personal, sino también la frustración compartida por muchos colombianos ante la persistencia de la violencia en ciertas regiones del país.

La pregunta que queda tras estos hechos violentos es: ¿Cuándo se logrará poner fin a este ciclo de violencia?

Las autoridades enfrentan ahora el desafío de responder a estas demandas de justicia y seguridad, mientras se buscan soluciones duraderas para el conflicto armado que continúa afectando al país.