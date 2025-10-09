CANAL RCN
Colombia

Condenan a peluquera responsable de la muerte de una mujer durante cirugía estética en Bogotá

Este caso ocurrió en 2023 en Bogotá. La condenada no tenía certificaciones para realizar un procedimiento de esta categoría.

Peluquera condenada.
Peluquera condenada. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
09:38 p. m.
Se hizo justicia por un caso que hace un par de años generó consternación en Bogotá. Lo que comenzó como una cirugía estética, quedó en tragedia.

En las últimas horas, un juez penal condenó a Brenda Gissele Celeita Angarita, quien bajo su actividad de peluquera acabó con la vida de una mujer en medio de un procedimiento estético.

Mujer viajó de España a Bogotá

Este crimen se remonta al 15 de septiembre de 2023, hace casi dos años. La víctima era Laura Sofía Amaya, una joven colombiana de 23 años que viajó desde España hacia su país de origen.

Aparte del procedimiento estético, Amaya quería verse con su hijo de cuatro años, con quien tenía planes de llevárselo a suelo europeo.

Luego de pagar siete millones de pesos, agendó la cita y viajó hasta la localidad de Antonio Nariño (sur de Bogotá) para practicarse una lipoescultura. Sobre las 10:00 a.m. comenzó el procedimiento estético, el cual estaba a cargo de Celeita.

Sin embargo, a las tres horas, Amaya falleció en el Hospital del Olaya. Durante ese tiempo, la joven tuvo convulsiones que terminaron siendo causantes del paro cardiorrespiratorio.

La peluquera no estaba autorizada

Los señalamientos se centraron en Celeita. Las investigaciones revelaron que ella no tenía el título de medicina ni mucho menos tenía la capacidad para tomar la responsabilidad de un procedimiento de esta índole. Además, el salón de belleza tampoco tenía los permisos correspondientes.

Por causa de estas inconsistencias, la lipoescultura se llevó a cabo erróneamente desde la aplicación de la anestesia. La justicia halló culpable en primera instancia a Celeita por homicidio culposo y el próximo mes se conocerá el monto de la pena.

La víctima conoció este consultorio a través de redes sociales. Pues bien, después de la muerte, todas quedaron cerradas y prácticamente se dejó de saber algo de este centro estético.

