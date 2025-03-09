Hija de reconocida cantante colombiana tuvo que entrar al quirófano para dos cirugías de emergencia

En los últimos días, la hija de una de las cantantes más reconocidas en el país causó preocupación entre sus seguidores.

El motivo fue que a través de las redes sociales informó que tuvieron que realizarle dos cirugías de emergencia y le dio las gracias a cada uno de los médicos por su oportuna intervención.

Se trata de Rafaella Chávez, la hija de Marbelle y que, al igual que su madre, se dedica a la música.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Rafaella acerca de las cirugías que tuvieron que realizarle? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, reveló que tuvo una emergencia médica

En dos historias de Instagram, Rafaella Chávez detalló que tuvo que pasar por el quirófano y les agradeció a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud.

"Y ustedes, gracias por estar pendientes. Gracias por cada mensaje lleno de amor, por cada oración y por hacerme sentir la mujer más afortunada", inició escribiendo Rafaella Chávez.

"Con respecto a las cirugías, tuve dos de emergencia. Agradezco a Dios haber podido actuar a tiempo y al personal médico. Yesid, Carolina, Helena, Daniel, gracias", concluyó.

De esa manera, a través de esos mensajes, les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, aunque también dejó entrever que tendrá que estar muy atenta de su recuperación.

Así han reaccionado los seguidores de Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, tras la revelación de sus cirugías de urgencia

Luego de que Rafaella Chávez habló de sus cirugías, algunos seguidores han deseado éxitos en su recuperación.

"Dios te bendiga y te proteja siempre", "pronta recuperación" y "cuídate mucho", han sido algunas de las palabras expresadas.

Mientras tanto, Marbelle, la intérprete de 'Adicta al dolor', aún no se ha pronunciado en sus redes sociales acerca de esta situación.