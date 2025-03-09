CANAL RCN
Tendencias

Hija de reconocida cantante colombiana tuvo que entrar al quirófano para dos cirugías de emergencia

La hija de la cantante se pronunció en sus redes sociales para agradecerles a los médicos por su rápida intervención. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
11:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En los últimos días, la hija de una de las cantantes más reconocidas en el país causó preocupación entre sus seguidores.

El motivo fue que a través de las redes sociales informó que tuvieron que realizarle dos cirugías de emergencia y le dio las gracias a cada uno de los médicos por su oportuna intervención.

Reconocido cantante colombiano sufrió un accidente cerebrovascular: esto dijo su familia
RELACIONADO

Reconocido cantante colombiano sufrió un accidente cerebrovascular: esto dijo su familia

Se trata de Rafaella Chávez, la hija de Marbelle y que, al igual que su madre, se dedica a la música.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Rafaella acerca de las cirugías que tuvieron que realizarle? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, reveló que tuvo una emergencia médica

En dos historias de Instagram, Rafaella Chávez detalló que tuvo que pasar por el quirófano y les agradeció a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud.

"Y ustedes, gracias por estar pendientes. Gracias por cada mensaje lleno de amor, por cada oración y por hacerme sentir la mujer más afortunada", inició escribiendo Rafaella Chávez.

"Con respecto a las cirugías, tuve dos de emergencia. Agradezco a Dios haber podido actuar a tiempo y al personal médico. Yesid, Carolina, Helena, Daniel, gracias", concluyó.

De esa manera, a través de esos mensajes, les dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, aunque también dejó entrever que tendrá que estar muy atenta de su recuperación.

Así han reaccionado los seguidores de Rafaella Chávez, la hija de Marbelle, tras la revelación de sus cirugías de urgencia

Luego de que Rafaella Chávez habló de sus cirugías, algunos seguidores han deseado éxitos en su recuperación.

Alarmante: reconocida cantante recibió amenazas de muerte
RELACIONADO

Alarmante: reconocida cantante recibió amenazas de muerte

"Dios te bendiga y te proteja siempre", "pronta recuperación" y "cuídate mucho", han sido algunas de las palabras expresadas.

Mientras tanto, Marbelle, la intérprete de 'Adicta al dolor', aún no se ha pronunciado en sus redes sociales acerca de esta situación.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria volvió a responderle sin filtros a Yina Calderón tras los rumores de la paternidad de Westcol

Artistas

Reconocido cantante colombiano sufrió un accidente cerebrovascular: esto dijo su familia

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 3 de septiembre de 2025

Otras Noticias

China

Trump explota tras reunión de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un en China

Tras un desfile militar en Pekín, Kim y Putin se reunieron para hablar sobre una posible visita del líder norcoreano a Moscú.

Reforma tributaria

Colombianos que ganen este salario tendrían que pagar más en la declaración de renta con reforma tributaria

Conozca cómo afectaría la reforma a las personas naturales que ganen este salario.

Dayro Moreno

El mensaje de agradecimiento de Dayro Moreno para James Rodríguez

Cundinamarca

Caso Valeria Afanador: abogado de la familia da detalle clave del informe de Medicina Legal

Invima

Invima detecta falsificación de reconocido producto efervescente para la indigestión