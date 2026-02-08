Hacinamiento penitenciario en Colombia alcanza cifras récord: aquí la radiografía del problema

El sistema penitenciario colombiano enfrenta una crisis de hacinamiento que se convierte en uno de los principales desafíos para la nueva administración gubernamental.

Según cifras oficiales del INPEC, actualmente más de 130.000 personas se encuentran privadas de la libertad, mientras la capacidad instalada apenas supera los 80.263 cupos.

Esto ha generando un déficit que compromete tanto las condiciones de reclusión como los procesos de reintegración social al presentarse un hacinamiento del 53%.

¿Qué está pasando con el sistema penitenciario en el país?

La sobrepoblación carcelaria ha convertido las prisiones en escenarios donde dormir en el piso, compartir celdas diseñadas para la mitad de los internos, enfrentar filas interminables para recibir atención médica y contar con escasas oportunidades para estudiar o trabajar, forman parte de la realidad cotidiana en muchos establecimientos del país.

"La mayor consecuencia es que el hacinamiento convierte la cárcel en un espacio de contención y no de resocialización y esto limita el acceso a la educación, al trabajo, a la salud, entre mil cosas más, y esto aumenta la violencia y termina elevando el riesgo de reincidencia", explicó Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna.

Organizaciones que trabajan dentro de las prisiones coinciden en señalar que cuando desaparece la educación, el trabajo y el acompañamiento psicosocial, aumenta la violencia al interior de los establecimientos y también las probabilidades de que quienes recuperan su libertad vuelvan a delinquir.

“La prioridad debe ser pasar de administrar cárceles a gestionar resultados”, añadió Bahamón.

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Proyecto para agilizar libertades condicionales en Colombia

La solución no pasa únicamente por construir más cárceles. Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca agilizar las solicitudes de libertad condicional al eliminar las demoras administrativas que mantienen estancados cientos de procesos.

“Tiene la responsabilidad de trasladarle todas las cartillas, la hoja biográfica, todo lo que requiere aquellos que solicitan su libertad condicional para que en un periodo de tres días hábiles esté en el juez de ejecución de penas y este, en un periodo determinado en la misma ley 906, pueda resolver rápidamente", aseguró el senador Antonio Correa.

El país enfrenta así el dilema entre garantizar la seguridad ciudadana y cumplir con la obligación del Estado de respetar los derechos humanos de quienes cumplen una condena.

El mayor desafío del sistema penitenciario colombiano consiste en lograr que las cárceles sean espacios reales para la resocialización.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.