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¿Por qué nos encariñamos tanto con perros y gatos? Esto dice la ciencia

La razón científica por la que las mascotas ocupan un lugar especial en nuestra vida.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
06:59 p. m.
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Un estudio publicado en 2026 en la revista científica Frontiers in Psychology concluyó que la necesidad de convivir con animales no es una simple preferencia, sino una característica profundamente ligada a la evolución humana y al bienestar físico y emocional.

¿Por qué los seres humanos buscan convivir con animales?

El estudio, liderado por el biólogo evolutivo Kurt Kotrschal, sostiene que los seres humanos comparten con otros animales un conjunto de mecanismos biológicos y sociales desarrollados a lo largo de millones de años de evolución. Esa "caja de herramientas social", como la denomina el investigador, facilita que personas y animales establezcan vínculos de confianza, cooperación y apego.

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Los autores concluyen que convivir con animales es un comportamiento prácticamente universal en las sociedades humanas y que está impulsado por dos factores principales:

La biofilia, es decir, la tendencia natural de las personas a sentirse atraídas por la naturaleza y otros seres vivos.
La búsqueda de equilibrio social, ya que las relaciones con animales pueden contribuir al bienestar emocional y complementar las relaciones humanas.

¿Qué beneficios comprobó la investigación?

La revisión científica encontró evidencia de que la convivencia con animales puede asociarse con:

  • menor percepción de estrés;
  • mayor sensación de bienestar;
  • fortalecimiento de vínculos sociales;
  • apoyo emocional en momentos difíciles;
  • mejoras en algunos indicadores de salud física y mental, aunque los investigadores aclaran que los efectos dependen del contexto y no son iguales para todas las personas.
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Uno de los aspectos más llamativos del estudio es que explica por qué los perros ocupan un lugar especial en la vida de millones de personas.

Según los investigadores, miles de años de domesticación hicieron que desarrollaran habilidades únicas para interpretar gestos, emociones y señales humanas, fortaleciendo una relación que pocas especies han logrado establecer con nuestra especie.

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De esta manera, los autores afirman que la convivencia con animales no responde únicamente al cariño o la costumbre. La evidencia científica indica que forma parte de una combinación de factores evolutivos, biológicos y sociales que han acompañado a la humanidad durante miles de años y que siguen influyendo en nuestro bienestar.

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