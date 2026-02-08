Temblor de magnitud 5,4 sacudió las costas de Egipto
El epicentro del temblor está localizado a 41 kilómetros del Suez y comenzó sobre las 3:00 de la mañana, hora local.
Noticias RCN
agosto 02 de 2026
07:42 p. m.
07:42 p. m.
Un sismo de magnitud 5,4 sacudió las costas de Egipto a primera hora del lunes. Según informó el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ), se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.
La Media Luna Roja de Egipto informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes de víctimas ni daños materiales tras el movimiento telúrico, sin embargo, activó su plan de respuesta de emergencia en las zonas donde se sintió el temblor. Además, en un comunicado, instó a los residentes a evitar los edificios que presentaran signos de daños.