Temblor de magnitud 5,4 sacudió las costas de Egipto

Un sismo de magnitud 5,4 sacudió las costas de Egipto a primera hora del lunes. Según informó el Centro Alemán de Investigación de Geociencias (GFZ), se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

La Media Luna Roja de Egipto informó que, hasta el momento, no ha recibido reportes de víctimas ni daños materiales tras el movimiento telúrico, sin embargo, activó su plan de respuesta de emergencia en las zonas donde se sintió el temblor. Además, en un comunicado, instó a los residentes a evitar los edificios que presentaran signos de daños.