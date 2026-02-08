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América de Cali firma una paliza monumental: mire los goles del 7-0 contra Chicó

Los escarlatas siguen con paso fino en esta campeonato.

Foto: Prensa América de Cali

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
07:53 p. m.
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América de Cali vivió una jornada memorable en el Estadio Pascual Guerrero al vencer con un contundente 7-0 a Boyacá Chicó. Desde el primer minuto, el equipo dirigido por el cuerpo técnico rojo impuso sus condiciones y dejó sin respuesta a un rival desconcertado en todas sus líneas.

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El show goleador comenzó temprano en la primera mitad, exponiendo las graves falencias defensivas del conjunto ajedrezado. La precisión en la circulación del balón y el volumen de ataque del equipo local convirtieron el encuentro en un monólogo absoluto.

Mire los goles de América 7- Chicó 0

La gran figura de la cancha fue Yeison Guzmán, quien manejó los tiempos del partido, se anotó un doblete de gran factura y repartió asistencias para desarmar la zaga visitante. Por su parte, Kevin Angulo también fue protagonista al sumar dos anotaciones en la abultada victoria.

Con este triunfo categórico, América de Cali escala posiciones en la tabla general, consolida su diferencia de gol y reafirma sus aspiraciones al título de la Liga BetPlay.

En la acera contraria, Boyacá Chicó queda seriamente golpeado y con la urgencia de reestructurar su bloque defensivo de cara a la siguiente fecha para salir de la parte baja de la clasificación

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