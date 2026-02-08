Así fue el recorrido del camión utilizado para el atentado terrorista en Cúcuta

Noticias RCN conoció información precisa que detalla paso a paso el recorrido que habría hecho el camión NKR con el que ejecutaron el atentado terrorista en Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto.

El vehículo fue adquirido ilegalmente en la ciudad de Ureña, en el estado Táchira, en Venezuela, allí le cambiaron placas y lo modificaron para ser precisos en el atentado. Ingresó a Colombia con 15 explosivos, cada uno cargado con 20 kilogramos de anfo, por una de las trochas cercanas al sector de la cárcel Modelo de Cúcuta.

Salieron desde esa zona escoltados siempre por una moto, tomaron la rotonda por el anillo vial oriental recorriendo varios kilómetros en línea recta. Luego entraron por el sector de García Herreros, en la parte trasera de la central de abastos, atravesaron Cenabastos, donde escondieron los explosivos entre zanahoria y papa.

Con el camión listo avanzaron y giraron en la avenida Libertadores ingresando al barrio Tasajero, parquearon el camión en el otro sentido, sobre la misma avenida entre calles 20 y 21, frente al Comando de Policía de Norte de Santander y a las 3:40 de la mañana se registró la explosión.

¿Quiénes planearon el atentado en Cúcuta?

Según las autoridades, el atentado fue milimétricamente planeado por dos hombres: alias David y alias Nay o Nike. Este último toma mayor relevancia, habría conseguido a los criminales que llevaron los explosivos para instalarlos en el camión tipo NKR, cambiarle las placas, acondicionarlo con las rampas desde donde lanzaron los explosivos, ponerle activadores por radiofrecuencia y un sistema mecánico sobre rieles. Habría diseñado completamente el plan terrorista y habría ubicado los puntos a atacar.

Por su parte, alias David es cabecilla principal de la estructura urbana del ELN en Cúcuta, es experto en explosivos y fue el cerebro detrás de cada carga instalada al camión bomba.

Cada video, llamada, recorrido y cada evidencia recolectada hace parte de un rompecabezas que las autoridades buscan completar. Con todas las capacidades de inteligencia e investigación desplegadas en Norte de Santander, la prioridad es ubicar y capturar a los integrantes del ELN que ejecutaron el atentado.

Atentado terrorista en Cúcuta dejó 14 personas heridas

A las 3:40 de la madrugada la explosión de un camión bomba destrozó viviendas y sembró el pánico en las calles de Cúcuta. El ataque dejó once policías y tres civiles heridos.

Los uniformados fueron los primeros en reaccionar ante la emergencia, junto con los organismos de socorro que llegaron al lugar para atender a las víctimas y controlar los incendios provocados por la deflagración. Las calles quedaron cubiertas de fragmentos de concreto, vidrios rotos y humo.

Con las primeras luces del día, equipos de Inteligencia Militar y de Policía iniciaron las investigaciones en el lugar. Las autoridades responsabilizaron al ELN del atentado.