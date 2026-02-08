Universidad pública en Arauca opera en colegio de Saravena mientras avanza su construcción

Más de 200 jóvenes están estudiando actualmente en un colegio del municipio de Saravena, Arauca, en lo que debería ser la universidad pública prometida por el presidente Gustavo Petro para el departamento.

A pocos días de finalizar este gobierno, el proyecto todavía no se ha culminado y la comunidad manifiesta que los resultados no son los esperados.

¿Qué pasó con la Universidad Pública en Arauca?

Noticias RCN conoció la denuncia de un líder de Arauca sobre el estado del proyecto. Según un documento oficial, la oferta académica de la UIS en el municipio de Saravena, Arauca, cuenta con una inversión que supera los 26 mil millones de pesos.

La resolución expedida por el Ministerio de Educación también especifica además el valor destinado para la obra y la dotación de la instalación educativa.

“La promesa de la universidad pública, para el departamento de Arauca, hoy hay 210 jóvenes estudiando en un colegio del municipio de Saravena”, dio a conocer el hombre.

Las proyecciones realizadas por la Gobernación del departamento de Arauca indican que los estudios y diseños técnicos necesarios para la construcción del campus universitario en el municipio de Saravena tendrían una ejecución terminal el 29 de mayo de 2026.

“Construcción de la fase I de la infraestructura necesaria para la oferta académica de la UIS en el municipio de Saravena, Arauca, por un valor de $27.198.651.654.39”, se lee en el documento.

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¿Qué se sabe sobre este proceso?

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó a Noticias RCN que dicha cobertura permite garantizar el derecho a la educación. Así mismo, informó que fueron más de cien iniciativas educativas de las cuales solo fueron entregadas 26.

"Es una modalidad eficiente para mejorar la cobertura y para garantizar el derecho de los estudiantes”, aseguró.

“Desde la promesa de construir 100 nuevas universidades, pasamos a construir 25 proyectos o nuevas sedes de universidades. Pero esos 25 hoy tienen un avance promedio, si cogemos todos los proyectos de avance, únicamente del 19%", aseguró el congresista Daniel Briceño.

Ante este panorama difícil en términos del sector educativo, la comunidad ha manifestado su visión distinta sobre la ejecución de dichos proyectos.