"La campaña se acabó; ahora hay que gobernar": Mauricio Vargas a De la Espriella

Mauricio Vargas es periodista, varias veces ganador del premio Simón Bolívar, escritor, analista y columnista. Fue uno de los primeros en decir que Abelardo de la Espriella sería el presidente de Colombia.

En diálogo con José Manuel Acevedo, Vargas aborda los principales retos y oportunidades del gobierno que inicia el 7 de agosto.

¿Cómo le suena la propuesta de que Barranquilla sea la capital alterna de Colombia?

Me parece que es una gran señal a las regiones, no solo a Barranquilla, a todas las regiones, de decirles: ya vamos a liberarnos de esa cadena que ha tenido Colombia atada desde que se convirtió en una República unitaria central, en buen momento en aquella época por cuenta en la Constitución del 86 de Rafael Núñez, pero el país quedó amarrado, las regiones quedaron amarradas a Bogotá.

¿En qué momento Mauricio dice, aquí ya no hay cambio y aquí el presidente se llama Abelardo de la Espriella?

Estaba siguiendo las distintas encuestas y me encontré por primera vez, hacia noviembre - diciembre, una encuesta de Atlas Intel y yo no conocía mucho su metodología, me puse a indagar la metodología de ellos y me convenció.

A la gente se le olvida, pero es que Abelardo de la Espriella termina el mes de diciembre en el primer lugar de primera vuelta y en el primer lugar de segunda vuelta por encima del 40% en Atlas Intel.

¿Qué pasó eso después? vino todo el fenómeno de la consulta, vino el fenómeno de Paloma + Oviedo y alcanzó a desequilibrar, digámoslo así, las cargas. De la Espriella llegó a bajar un poquito, abajo de 30, nunca bajó más de ahí en Atlas Intel y de ahí para adelante ya volvió a seguir subiendo y terminó sacando en la primera vuelta los mismos números que decía Atlas Intel desde diciembre.

En su candidatura, De la Espriella hablaba de ser un antipolítico, un outsider, un antiestablecimiento, pero ahora como presidente de Colombia, ¿qué tanto le va a costar eso?

Hay una viejísima frase que resume una regla de la política y que la citó el alcalde Mamdani al posesionarse en Nueva York: la campaña se escribe en verso, el gobierno se escribe en prosa, en realismo, en la aterrizar. Creo que ese aterrizaje se está dando. Sí, hubo ese mal rato con el tema de la Presidencia del Senado, ese mal rato con el expresidente Uribe, pero hemos visto en estos últimos días los trinos de Carlos Suárez, el asesor de cabecera del presidente electo; hemos visto los trinos del expresidente Uribe, hemos visto también que en materia de la conformación de las comisiones, al contrario de las preocupaciones que había, hubo acuerdo y pudieron salir adelante.

¿Qué tan espesa es la pelea entre Uribe y De la Espriella?

Creo que es inevitable. Hay otro viejísimo adagio de la política que dice: dos gallos en un corral se llevan mal. Entonces, la historia de Colombia y la historia de la política mundial es que todo heredero, todo sucesor, todo líder va a terminar de una u otra manera distanciado, enfrentado o en el mejor de los casos con la relación enfriada con otro expresidente que, sobre todo, si ha sido de alguna manera su mentor. Lo vimos en términos excesivamente dramáticos y excesivamente dañinos entre el presidente Uribe y el presidente Santos.

Lo vimos en mucha menor cuantía y mucho menor ruido entre el presidente Uribe y el presidente Iván Duque, pero Iván Duque hizo algo que yo creo que fue muy inteligente: nunca contestó los ataques. Asumió que él como presidente tenía la responsabilidad republicana de apaciguar. Y De la Espriella tiene ambos espíritus, tiene una dualidad.

¿Cómo le han parecido los nombramientos que ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella?

Me parece que ha habido unos muy fuertes y que están acertando, empiezo por mis coterráneos Elsa Noguera y Mauricio Gómez. Me parece una muy buena decisión Miguel Gómez Martínez porque el presidente electo rompió con la tradición de nombrar otro hacendista de la misma escuela de siempre que cada dos años nos sube los impuestos para cubrir el hueco fiscal.

Hay que hacer una reforma estructural, integral, distinta y me parece que Miguel Gómez llega con ese viento de refresco.

¿Gustavo Petro se va a volver una figura de oposición? ¿Cómo va a ser después del 7 de agosto?

No sé si lo va a lograr porque para eso se requiere una disciplina y él carece de disciplina. La poca disciplina que Gustavo Petro ha tenido estos cuatro años es porque es el presidente y porque en la Presidencia se infieren una serie de responsabilidades de levantarse por la mañana, no siempre, de acostarse razonablemente en la noche, no siempre, lo sabemos, pero por lo menos hay que ir a un Consejo de Ministros, hay que asistir a unos eventos, hay que ir en gira internacional. La Presidencia le daba una cierta disciplina de agenda y lo obligaba a alejarse de ciertas actividades que ahora él no va a tener límite. Él se va a levantar el 8 de agosto y no tiene nada que hacer.

Históricamente la izquierda colombiana y mundial tiende a dividirse. ¿Qué había mantenido a las izquierdas colombianas unidas estos años? La expectativa de poder acompañada de las manifestaciones, marchas y bloqueos que empezaron antes de la pandemia y se vieron después de la pandemia y el gobierno de Petro. La expectativa de que Pedro iba a ser el próximo presidente los unió.

¿Qué los unió estos cuatro años además? El presupuesto del Estado. El que se mueva de la foto no recibe presupuesto y estamos viendo cómo repartieron ese presupuesto, eso se acaba el 7 de agosto y se acaba también la expectativa de poder, por lo menos como una posibilidad cercana.

Entonces, al perder eso la izquierda, mi pronóstico es que se va a dividir y va a empezar a haber muchas peleas.

Si no es Petro el que de verdad aglutine esa oposición, ¿lo sería Iván Cepeda?

Lo tiene todo, pero es que la verdad en campaña Iván Cepeda demostró que no da la talla. Es un hombre pusilánime, bajito de punto, que siempre está leyendo un papelito, es poquita cosa, de pronto surge otro.

Lo que sería realmente muy bueno es que en Colombia la izquierda se fortaleciera con un liderazgo moderno. Qué delicia tener una izquierda al estilo de la de Lula, al estilo del Partido Socialista chileno, al estilo de la izquierda uruguaya y no esta pantomima de populismo izquierdoso falso que hemos tenido estos años.

¿Es optimista frente a lo que viene?

Sí. No solamente por lo viene y por lo que puede venir, sino por lo que pasó estos cuatro años. La demostración de solidez institucional que Colombia vivió estos años no la está dando Estados Unidos.

Hoy en día hay mayor separación de poderes y equilibrio de poderes y sistema de pesos y contrapesos en Colombia que en Estados Unidos.

Si pudiera darle un consejo al presidente Abelardo de la Espriella, ¿cuál sería?

La campaña se acabó, hay que empezar a escribir el gobierno en prosa, ya no en poesía, pero no deje la poesía. Siento que vamos a tener un jefe del Estado esencialmente líder, que le va a hablar al pueblo y no va a hablar a la gente y va a dar líneas e indicaciones generales a un equipo que tiene en cabeza a un vicepresidente que es una especie de primer ministro que se va a ocupar de sacar adelante la agenda en la realidad y en el detalle.

Yo no veo al presidente de la Espriella microgerenciando, aunque lo vaya a hacer en algunos temas de su interés. Sobre todo en seguridad lo veo mucho metiéndose, exigiendo.