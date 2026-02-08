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SUPER ASTRO LUNA: este es el número y signo ganador de hoy 2 de agosto de 2026

¡Se conocieron los terceros ganadores de este fin de semana tras el sorteo del Super Astro Luna! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
07:00 p. m.
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Cada edición del Super Astro Luna se desarrolla a través de un proceso que termina condensado en un único resultado. Al finalizar el sorteo, todo el desarrollo de la jornada queda representado por una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, elementos que identifican oficialmente el desenlace correspondiente a esa fecha.

Este 2 de agosto de 2026, el juego celebró una nueva edición nocturna y publicó la combinación oficial del día. Como sucede habitualmente, el resultado quedó integrado por una secuencia numérica y un signo zodiacal, dos componentes que distinguen esta modalidad frente a otros sorteos.

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Aunque el mecanismo del Super Astro Luna permanece constante, cada jornada concluye con una combinación completamente diferente. Por esa razón, las cifras anunciadas este domingo corresponden únicamente a la edición realizada en esta fecha y representan de forma exclusiva el desenlace del sorteo.

La estructura del resultado exige revisar tanto la parte numérica como el signo zodiacal. Ambos conforman una sola combinación oficial y deben leerse conjuntamente para identificar correctamente el resultado divulgado.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de agosto de 2026

Los ganadores del Super Astro Luna de este 2 de agosto de 2026 conocieron su suerte a las 8:30 de la noche.

La combinación ganadora de esta noche fue la siguiente:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Una sola combinación resume toda la edición de este domingo en el Super Astro Luna

Con la publicación del resultado queda definida la jornada del 2 de agosto de 2026. La combinación anunciada sintetiza el desenlace completo del sorteo y será la referencia oficial para quienes consulten esta edición del Super Astro Luna.

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En la próxima jornada se realizará un nuevo sorteo con una combinación distinta. Entretanto, las cifras y el signo zodiacal divulgados hoy permanecerán asociados exclusivamente al resultado oficial de este domingo.

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