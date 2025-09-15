Conductores de Bogotá anuncian gran movilización para este martes 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo una movilización masiva en Bogotá convocada por diferentes sectores del transporte. Según los organizadores, esta sería “la mayor manifestación en la historia de la capital”, con la participación de motociclistas, taxistas, conductores de plataformas digitales, transporte escolar, de carga, funerario, de grúas y vehículos particulares.

La convocatoria, que sería para protestar en contra de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán y la Secretaría de Movilidad, todavía no ha definido puntos de concentración, por lo que se espera que en las próximas horas se presenten novedades al respecto.

Razones de las movilizaciones en Bogotá

Los gremios aseguran que la protesta tiene como objetivo visibilizar inconformidades frente al manejo de la movilidad en la ciudad. Entre los principales reclamos se encuentran la manera en que se imponen los comparendos, calificados por los organizadores como un mecanismo recaudatorio, la falta de participación en la toma de decisiones y las presuntas irregularidades en los procedimientos de la Secretaría de Movilidad.

El concejal Julián Forero, conocido como 'Fuchi', difundió un mensaje en redes sociales en el que, acompañado de líderes de asociaciones de conductores, explicó las motivaciones de la protesta. Según indicó, la administración distrital no ha firmado el decreto que permitiría a los conductores tener voz en las decisiones de movilidad, lo que ha generado mayor descontento en el sector.

Infraestructura, transporte público e inseguridad

Otro de los puntos expuestos por los voceros es el deterioro de la infraestructura vial. Señalan que existen obras inconclusas y proyectos sin avances significativos, así como una malla vial en mal estado con huecos que representan riesgos para conductores y peatones. Esta situación, afirman, agrava los trancones que afectan a diario la calidad de vida de los ciudadanos.

El transporte público también es objeto de críticas. Los gremios sostienen que TransMilenio presenta fallas frecuentes y carece de planes de contingencia, lo que afecta a miles de usuarios.

En cuanto a la seguridad, los convocantes señalan un aumento en los robos de vehículos y pertenencias en zonas de parqueo, sin que existan garantías suficientes para los ciudadanos. A esto se suma la denuncia sobre presuntos abusos en los procedimientos de tránsito, así como el uso de grúas y patios, que, según los organizadores, se han convertido en un negocio sin controles adecuados.