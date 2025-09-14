Expertos evalúan la integración de un sistema de pagos abiertos en el Metro de Bogotá

El Metro de Bogotá, previsto para 2028, enfrenta el desafío de integrarse eficazmente con los sistemas de transporte público existentes en la capital colombiana.

Para abordar este reto, tres expertos internacionales visitaron recientemente la ciudad, evaluando el piloto de pagos abiertos y compartiendo sus experiencias en una cumbre sobre movilidad urbana.

Sistema de pagos abiertos para el Metro de Bogotá

Noticias RCN acompañó a estos especialistas en un recorrido por Transmilenio, desde la estación Héroes hasta el portal Norte, donde Bogotá ha implementado un sistema piloto de pagos abiertos. Este sistema permite a los usuarios pagar su pasaje con tarjetas débito o crédito, eliminando la necesidad de una tarjeta específica del sistema.

Joanne Yu, directora de negocios y marketing global de Tmoney, el sistema que facilita el viaje integrado de millones de coreanos, explicó el funcionamiento de este sistema de pagos en la región asiática.

"En Corea tenemos este sistema de aceptar tarjetas de crédito desde hace 20 años, así que la gente realmente empezó a usar sus tarjetas para pagar por los pasajes y es muy conveniente", explicó.

Marco Kartman, líder de innovación y del sistema nacional de pagos de transporte público en Países Bajos, enfatizó la importancia de la comunicación con los usuarios y explicó la relevancia de esta transición para el sistema de transporte en la capital.

"Lo que aprendimos es que la comunicación con los clientes, con los viajeros, es muy importante. Al inicio, nosotros empezamos como un proyecto de tecnología y gradualmente nos dimos cuenta que no es de la tecnología, es acerca de los clientes y de entenderlos", aseguró.

Retos de movilidad en Bogotá

Brittany Montgomery, excolaboradora de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y actual trabajadora en la oficina del operador de metro más grande de Estados Unidos en Nueva York, expresó su confianza en el proyecto.

Los expertos participaron en la cumbre MOVE FACE 2025, organizada por ProBogotá, donde se debatieron los retos y oportunidades para lograr una verdadera integración del sistema de transporte.

Con el Metro de Bogotá en el horizonte, el desafío no se limita a la construcción de infraestructura, sino que se extiende a la conexión inteligente de cada viaje y usuario para suplir sus necesidades básicas de movilidad por la capital.