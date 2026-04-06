Denuncian una vez más al presidente Petro por presunta participación en política

El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dio a conocer que radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Gustavo Petro.

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Los motivos radican en la presunta participación en política que estaría teniendo el mandatario en este periodo electoral, en el cual están compitiendo Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en segunda vuelta.

¿Qué funcionarios han sido suspendidos?

“Ordenar la incorporación al expediente de las publicaciones efectuadas por el presidente de la República en la red social X relacionadas con el proceso electoral presidencial de 2026, incluyendo aquellos citados en la presente denuncia”, esto menciona la solicitud de Cadavid.

El tema de la participación en política ha estado en tendencia en las últimas semanas. Son varios los funcionarios del gobierno Petro que han sido suspendidos por presuntamente incurrir en esta práctica.

La más reciente fue contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo. La Procuraduría lo suspendió por presuntamente emitir mensajes a favor de la candidatura de Cepeda.

¿En qué va el caso de la campaña en la Comisión de Acusación?

Alfredo Saade, quien era embajador en Brasil, también fue suspendido luego de, al parecer, sugerir que la ciudadanía ejerciera su voto el próximo domingo 21 de junio a favor del candidato del Pacto Histórico.

El Ministerio Público también había suspendido a Vilma Velásquez, quien ejercía como embajadora en Haití. Resulta que, en una entrevista de radio, respaldó a Cepeda.

Por otro lado, el tema del presidente Petro y la Comisión de Acusación también tiene antecedentes. La entidad finalizó recientemente la etapa indagatoria por presuntas irregularidades en su campaña rumbo a la Casa de Nariño en 2022.

El paso siguiente quedó en manos de tres representantes encargados, quienes deberán decidir qué pasará. Con respecto a las irregularidades, se menciona la supuesta violación de topes electorales y haber recibido financiación no autorizada, como es el caso de Fecode y la USO.