¡Las redes no perdonan! Estos son los mejores memes de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 no se vivió únicamente sobre el terreno de juego. Mientras Argentina y España buscaban quedarse con el título, las redes sociales protagonizaron un encuentro paralelo marcado por los comentarios, las burlas y las reacciones de los aficionados.

La conversación digital comenzó incluso antes del pitazo inicial. Las presentaciones musicales y el espectáculo previo al partido generaron todo tipo de opiniones. Algunos usuarios elogiaron la producción, mientras otros aprovecharon ciertos momentos del show para publicar comparaciones, bromas y referencias a eventos deportivos similares.

El aburrimiento durante el partido desató una ola de memes

El desarrollo cerrado del compromiso también se convirtió en material para las redes. La falta de goles y los pocos espacios para atacar llevaron a muchos internautas a calificar la final como aburrida. Imágenes de personas dormidas, aficionados mirando el reloj y espectadores luchando por permanecer despiertos representaron la sensación de quienes esperaban un duelo más dinámico.

Otro tema recurrente fue la fotografía en la que Lionel Messi aparece cargando a Lamine Yamal cuando el futbolista español era apenas un bebé. Los usuarios recuperaron la curiosa imagen para bromear sobre el reencuentro de ambos años después, esta vez como rivales en el partido más importante del fútbol internacional.

Las reacciones crecieron con cada oportunidad desperdiciada, decisión arbitral y gesto de los entrenadores. Incluso los hinchas presentes en las tribunas terminaron convertidos en protagonistas involuntarios de numerosas publicaciones.

El show de medio tiempo tampoco escapó del humor

El espectáculo realizado durante el descanso fue uno de los momentos más comentados de la jornada. La inédita propuesta provocó opiniones divididas y rápidamente inspiró memes sobre su duración, su puesta en escena y la interrupción de la tensión deportiva.

X, Instagram, Facebook y TikTok se llenaron de imágenes y videos sobre el partido, los artistas y la ansiedad por conocer al campeón. La final entre Argentina y España confirmó que los memes ya son parte inseparable de los grandes eventos: cuando el fútbol ofrece pocas emociones, la creatividad de los usuarios se encarga de animar el espectáculo.

Vea los memes a continuación: