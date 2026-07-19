Cierres viales, cambios en el transporte público y pico y placa por desfile 20 de Julio en Bogotá

La celebración de los 216 años de Independencia de Colombia traerá consigo cierres viales en Bogotá desde el sábado 18 de julio debido a ensayos y alistamiento de tropas.

El desfile se desarrollará por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, sobre la avenida Ciudad de Villavicencio, entre el Centro Comercial El Ensueño en la transversal 70C y el barrio Casa Linda en la carrera 22G.

Según información oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres viales comenzarán el lunes festivo 20 de julio desde la medianoche.

Estos son los cierres viales por el desfile del 20 de Julio

La avenida Boyacá, en su calzada lenta sentido norte a sur, permanecerá cerrada desde la diagonal 52 sur hasta la carrera 24, de 00:00 a 4:00 p.m.

Por su parte, la avenida Gaitán Cortés entre avenida Boyacá y calle 68F sur estará cerrada en ambos sentidos viales durante el mismo horario.

El cierre más extenso afectará la avenida Villavicencio entre la autopista Sur y la avenida Boyacá en los dos sentidos viales, también desde medianoche hasta las 4:00 p.m.

Hay cierres desde el sábado 18 de julio debido a ensayos y alistamiento de tropas que participarán en el desfile que llega por primera vez a Ciudad Bolívar.

Los ensayos del desfile se realizarán el sábado 18 de julio desde las 9:00 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 19 de julio, con cierres graduales en las mismas vías. Durante estos horarios, habrá accesos controlados para residentes de barrios como La Coruña, Arborizadora Baja, Chircal Sur, Casa Linda y Protecho.

Cambios en el transporte público por el desfile del 20 de Julio

El transporte público experimentará cambios significativos. Cinco rutas alimentadoras del Portal El Tunal dejarán de operar:

6-1 Candelaria

6-1C Casa Linda

6-3 Sierra Morena

H625 Potosí

H604 Santo Domingo

Adicionalmente, 34 rutas TransMiZonales realizarán desvíos operacionales utilizando la autopista Sur y la avenida Boyacá.

Para garantizar la movilidad de los residentes, se habilitará un contraflujo de un kilómetro por la calzada sur de la avenida Gaitán Cortés entre la calle 58A sur y la avenida Boyacá.

Los habitantes de barrios Chircal Sur, Casalinda y Protecho podrán ingresar por la carrera 22 con avenida Villavicencio.

El evento coincide con el plan retorno del puente festivo, por lo que se implementará pico y placa regional el lunes 20 de julio entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p.m. De 12:00 m. a 4:00 p.m. ingresarán vehículos con placa par, y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., aquellos con placa impar.