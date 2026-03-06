Comisión de Acusación divide posturas tras cerrar indagación por campaña Petro Presidente de 2022

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes finalizó la etapa indagatoria en el caso de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la campaña Petro Presidente de 2022. Tras concluir esta fase de la investigación, los tres representantes encargados del proceso adoptaron posiciones diferentes sobre el futuro del expediente relacionado con el mandatario.

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El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, presentó un auto en el que solicita inhibir únicamente al presidente Gustavo Petro dentro del caso, es decir, abstenerse de vincularlo formalmente a la investigación. Según el documento, continuar con las actuaciones en su contra carecería de elementos suficientes de conexión con los hechos objeto del proceso.

En su argumentación, Uribe sostiene que “persistir en la investigación pese a la ausencia de elementos de conexión vulneraría sus garantías procesales y desconocería el principio de congruencia, que limita la instrucción a los hechos efectivamente objeto del proceso”.

¿Qué plantean los representantes que piden vincular formalmente a Petro?

En contraste, los representantes Gloria Arizabaleta, del partido Fuerza de la Paz, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U, solicitaron la vinculación formal del presidente dentro de la investigación y la práctica de pruebas adicionales para profundizar en los hechos analizados durante la etapa indagatoria.

La ponencia presentada por ambos congresistas expone que, de acuerdo con los testimonios recopilados y con lo determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña sí habría incurrido en una presunta violación de los topes electorales y habría recibido financiación prohibida. Entre los hechos recopilados se mencionan pagos de Fecode y aportes de la USO.

El documento señala además que “la ausencia de reporte y la elaboración de un contrato de prestación de servicios evidencian el conocimiento de la prohibición y la intención deliberada de eludir el control estatal sobre el financiamiento electoral. Esto se desprende de lo identificado por el CNE”.

¿Cuáles son los hechos que analiza la Comisión de Acusación?

Los representantes también hacen referencia a lo que consideran un posible fraude procesal mediante la presentación de informes adulterados. Según la ponencia, la información financiera reportada habría sido inferior a los montos reales, lo que tendría implicaciones en la verificación de los gastos de campaña y en los procedimientos relacionados con la reposición de recursos.

En el documento se afirma que “la presentación de estados financieros inferiores a los reales no solo encubrió la superación de los topes de gasto, sino que privó al Estado de información veraz para calcular correctamente el monto de la reposición. La inducción en error a los magistrados del CNE se habría materializado a través de dos mecanismos”.

Las dos posiciones ahora deberán ser expuestas ante los integrantes de la Comisión de Acusación, que tendrá la tarea de evaluar los argumentos contenidos en cada documento. Posteriormente, las ponencias serán sometidas a votación para definir el rumbo de la investigación relacionada con las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente de 2022.