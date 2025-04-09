CANAL RCN
Colombia

Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

A través de un fallo, el Consejo de Estado negó la anulación de su elección, pero confirmó que esta decisión no lo regresará a su cargo.

Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal
Foto: Universidad Nacional.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, se conoció la decisión del Consejo de Estado en la que se concluyó que el proceso de elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

Este organismo decidió negar la anulación de la elección de José Ismael Peña Reyes. Al mismo tiempo, confirmó que esta decisión no implica su regreso al cargo.

En la decisión se negaron las pretensiones de las demandas presentadas contra la elección de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional.

Universidad Nacional: Ismael Peña entrega cargo pero dice que interpondrá acciones legales
RELACIONADO

Universidad Nacional: Ismael Peña entrega cargo pero dice que interpondrá acciones legales

Pruebas determinaron que elección de José Ismael Peña fue legal

Tras una valoración de pruebas allegadas a la Sección Quinta del Consejo de Estado, se pudo establecer que “el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional adelantó el proceso electoral que culminó con la elección del demandado, de conformidad con las normas legales y estatutarias que lo regulan”.

Como fundamento de su decisión, concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma.

Universidad Nacional: ¿Por qué hay cuestionamientos en la elección del nuevo rector?
RELACIONADO

Universidad Nacional: ¿Por qué hay cuestionamientos en la elección del nuevo rector?

José Ismael Peña no regresará a la rectoría de la Unal por fallo del Consejo de Estado

Tras emitirse el documento que señala que la elección de José Ismael Pena como rector de la Unal se llevó a cabo dentro de los parámetros establecidos, el Consejo de Estado hizo una salvedad importante en el caso.

Señaló que la decisión adoptada no conlleva que José Ismael Peña Reyes regrese a la rectoría de la Universidad Nacional.

El organismo explicó que el objeto del juicio adelantado buscaba definir la legalidad de su elección y no el reconocimiento de derecho alguno.

Profesor de la UNAL denuncia persecución en contra: su cara apareció en letreros amenazantes
RELACIONADO

Profesor de la UNAL denuncia persecución en contra: su cara apareció en letreros amenazantes

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Manizales

Capturada en flagrancia mujer que pretendía expedir pasaporte con documento falso en Manizales

Norte de Santander

Cinco miembros de la misión médica resultaron heridos tras accidente en Norte de Santander

Barranquilla

Tarde cívica en Barranquilla por partido de Colombia ante Bolivia: conozca los cierres viales

Otras Noticias

Selección de Argentina

Argentina vs. Venezuela, con despedida de Messi: hora y canal para ver en Colombia

Argentina recibe a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires y Lionel Messi se despide de las eliminatorias sudamericanas.

Resultados lotería

Resultados de El Dorado Tarde del 4 de septiembre de 2025: números ganadores

Hoy, 4 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de El Dorado Tarde en Colombia. Consulta aquí los números ganadores y comprueba tu suerte.

Redes sociales

Video viral de un hombre durmiendo de pie en TransMilenio: nadie lo ayudó

Estados Unidos

Secretario de Estado de EE. UU. anunció ayuda financiera y apoyo a Ecuador

Tecnología

Esto es lo que se podría ver después de fallecer, según explica la ciencia