Consejo de Estado determinó que José Ismael Peña fue elegido legalmente como rector de la Unal

En las últimas horas, se conoció la decisión del Consejo de Estado en la que se concluyó que el proceso de elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

Este organismo decidió negar la anulación de la elección de José Ismael Peña Reyes. Al mismo tiempo, confirmó que esta decisión no implica su regreso al cargo.

En la decisión se negaron las pretensiones de las demandas presentadas contra la elección de Peña Reyes como rector de la Universidad Nacional.

Pruebas determinaron que elección de José Ismael Peña fue legal

Tras una valoración de pruebas allegadas a la Sección Quinta del Consejo de Estado, se pudo establecer que “el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional adelantó el proceso electoral que culminó con la elección del demandado, de conformidad con las normas legales y estatutarias que lo regulan”.

Como fundamento de su decisión, concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma.

José Ismael Peña no regresará a la rectoría de la Unal por fallo del Consejo de Estado

Tras emitirse el documento que señala que la elección de José Ismael Pena como rector de la Unal se llevó a cabo dentro de los parámetros establecidos, el Consejo de Estado hizo una salvedad importante en el caso.

Señaló que la decisión adoptada no conlleva que José Ismael Peña Reyes regrese a la rectoría de la Universidad Nacional.

El organismo explicó que el objeto del juicio adelantado buscaba definir la legalidad de su elección y no el reconocimiento de derecho alguno.