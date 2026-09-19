Controles de seguridad en Bogotá por el fin de semana de Amor y Amistad: tome nota

La celebración de Amor y Amistad tendrá un dispositivo especial de seguridad vial en Bogotá. La Secretaría de Movilidad anunció el fortalecimiento de los operativos desde el viernes 18 de septiembre y hasta las 5:00 a. m. del lunes 21 de septiembre, con énfasis en la prevención de accidentes relacionados con el consumo de alcohol y el exceso de velocidad.

La estrategia contempla 24 controles distribuidos en diferentes sectores y contará con el doble del personal que participa en este tipo de jornadas. Las autoridades concentrarán parte de sus esfuerzos en zonas de fiesta, centros comerciales y lugares con alta afluencia.

Controles en los principales puntos

El despliegue comenzó con operativos en la avenida Circunvalar, la calle 19 con carrera 3 y el Centro Internacional. Durante estas acciones, fueron detectadas infracciones relacionadas con parqueos no autorizados, motos sin elementos reflectivos y carros con placas que no eran visibles o se encontraban en mal estado.

La primera jornada dejó 196 comparendos y 31 vehículos inmovilizados, de acuerdo con el balance entregado por la secretaría. Los operativos continuarán durante el fin de semana e incluirán pruebas de embriaguez y controles de velocidad.

Además de las medidas de control, las autoridades desarrollarán actividades pedagógicas dirigidas a los actores viales. El propósito es promover decisiones responsables y reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito.

Como parte de estas acciones se realizará una nueva jornada de ‘Un Brindis por la Vida’, iniciativa que busca generar conciencia sobre los riesgos de conducir después de consumir licor.

Evitar accidentes por conductor bajo efectos del alcohol

La secretaría también recomienda definir con anticipación el regreso a casa si se tiene previsto consumir alcohol, respetar los límites de velocidad y utilizar casco en caso de ir en moto. A estas medidas se suma la importancia de atender las señales de tránsito y evitar el uso del celular al conducir.

Con estas acciones, las autoridades buscan que los desplazamientos durante el fin de semana de Amor y Amistad se desarrollen bajo condiciones de mayor seguridad y que los ciudadanos adopten decisiones responsables al movilizarse por la capital.