Primeras palabras de James Rodríguez tras debutar como jugador de Atlético Nacional

James Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de la historia, debutó en la primera división de su país hasta los 35 años. Tras brillar con Envigado en la B durante sus inicios y recorrer más de 10 países en su carrera, volvió a Colombia para jugar con Atlético Nacional.

James ingresó al minuto 59 en la victoria frente a Internacional de Bogotá en El Campín. Esa fue su primera vez en la Liga BetPlay y no dio declaraciones a la prensa tras finalizar el compromiso, por lo que sus primeras palabras se hicieron esperar.

¿Qué dijo James Rodríguez tras debutar en la Liga BetPlay?

El cucuteño habló con los medios oficiales de Atlético Nacional tras ese primer partido y manifestó que las sensaciones fueron similares a las que sintió por allá en 2006, cuando debutó como profesional con la camiseta de Envigado.

Se me pasó por la cabeza aquel debut en el 2006, fue algo así parecido, es como si fuera el primer partido mío. Después de tantos años venir para acá otra vez fue algo único se me vino a la mente ese primer partido y creo que fue lindo también.

James aprovechó el momento para elogiar a la hinchada de Atlético Nacional, pues se encontró con un estadio lleno en condición de visitante. "Estoy feliz, en un club grande. Me di cuenta de que es un club grande desde antes del partido por como se llegaba al campo, ver toda esa gente feliz, ahí te das cuenta".

Finalmente, se refirió a las primeras sensaciones en la cancha y los roces que tuvo con algunos de sus colegas en el Inter de Bogotá. "Creo que van a dar más, pero los árbitros son buenos y van a ayudar a proteger a los que juegan bien", dijo, mientras mostró una herida que le quedó en su pantorrilla izquierda.

James Rodríguez y su retiro de la Selección Colombia

Otro de los puntos que mencionó en la entrevista fue sobre la decisión de retirarse de la Selección Colombia tras pasar toda su carrera defendiéndola, tanto en el equipo de mayores como en las selecciones juveniles.