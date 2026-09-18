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Cuba enfrenta su séptimo apagón nacional en lo que va del año: habitantes pasan hasta 60 horas sin luz

Desde finales del 2024 se han registrado al menos 12 episodios de este tipo. Cada vez parecen ser más frecuentes.

Foto: AFP
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AFP

septiembre 18 de 2026
10:14 p. m.
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Apenas el 5 % de los habitantes de La Habana, Cuba, tenían energía eléctrica el viernes, 18 de septiembre. Durante la jornada, la isla enfrentó su séptimo apagón nacional en lo que va del año (2026).

El detonante fue una avería registrada en las líneas de transmisión del occidente, que terminó por desplomar el sistema eléctrico nacional, según reportó la empresa estatal Unión Eléctrica.

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Hasta 60 horas sin el servicio de energía eléctrica:

La emergencia deja al descubierto el deterioro de la infraestructura en un país de 9,4 millones de habitantes, cuyas termoeléctricas obsoletas ya no logran sostener la demanda.

La crisis operativa ha llevado a que los cortes de luz superen las 30 horas continuas en la capital y alcancen las 60 horas ininterrumpidas en las zonas provinciales durante las últimas semanas.

Este colapso no es un evento aislado: Desde finales del 2024, la isla se ha enfrentado 12 episodios similares.

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Servicio de agua y telefonía móvil también se ven afectados con cada apagón:

El panorama energético se ha agudizado de manera crítica desde enero, por la presión Washington. Las restricciones al comercio de combustible y el bloqueo petrolero promovidos por el gobierno de Estados Unidos han frenado drásticamente la importación del diésel necesario para abastecer tanto a las plantas centrales como a los motores de generación.

Además, los servicios de agua potable y telefonía móvil se ven afectados con cada apagón, lo que mantiene al limite a los habitantes de la isla.

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