Recuerdan la propuesta de crear un escuadrón de élite en TM tras asesinato de guarda

Este viernes 18 de septiembre, se presentó un lamentable suceso en una estación de Transmilenio.

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Cristian David Garzón, de 27 años, era un guarda que hacía parte de la escuadra antievasión de la empresa privada TOP GUARD. Él colaboraba con la seguridad de TransMilenio, evitando que hubiese personas que ingresaran al sistema sin validar el pasaje.

Asesinato de guarda en Transmilenio

A plena luz del día en la estación Terreros de la troncal Sur en el municipio de Soacha, un hombre entró sin pagar, a lo cual una guarda le pidió que lo hiciera. El infractor entonces sacó un cuchillo y pretendió atacarla.

Fue en ese momento cuando Garzón intercedió y terminó recibiendo el brutal ataque del hombre. El guarda falleció y el responsable fue capturado.

TransMilenio rechazó lo ocurrido, extendió sus condolencias e hizo un llamado para que las autoridades judiciales adelanten el respectivo proceso para que el delincuente quede tras las rejas.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Juan David Quintero recordó su iniciativa de crear un escuadrón de fuerza élite para blindar al transporte público.

¿Cómo sería el escuadrón?

A finales de julio, el concejal había puesto sobre la mesa la posibilidad de que la Policía, Fiscalía y entidades distritales formen un cuerpo enfocado exclusivamente en Transmilenio a través del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (EMAC).

La idea no sería que solo se encargara de impedir que los colados se salgan con la suya, sino hacerle frente a la violencia, los ladrones, el vandalismo y demás hechos que afectan la tranquilidad en los articulados.

“Lo que hoy ocurre en TransMilenio mañana puede trasladarse al Metro si no construimos desde ahora un modelo especializado de seguridad. No podemos esperar a que lleguen las bandas delincuenciales, los colados violentos, el vandalismo y las agresiones contra trabajadores para comenzar a reaccionar”, afirmó.