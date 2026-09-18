Menos de un 1% de las quejas por exceso de ruido generan un comparendo en Bogotá

De cada 845 quejas por exceso de ruido en Bogotá, solo una llega a generar un comparendo para el infractor.

Así lo advirtió la concejal Diana Diago con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad que indican que, entre enero de 2024 y junio de 2026, se recibieron 586.647 denuncias por este comportamiento, pero solo 694 correctivos fueron impuestos.

El 0,12% de las llamadas a la línea 123 para reportar un episodio de exceso de ruido en la ciudad terminó en una sanción. Las demás se quedaron en un simple llamado de atención.

“Los ciudadanos denuncian, pero lo que estamos viendo es una Administración poco efectiva para responder. Tenemos más de 586 mil reportes por ruido y apenas 694 comparendos. ¿Qué está pasando con todos esos llamados de los bogotanos? ¿Para qué sirve reportar?”, se preguntó la concejal.

Localidades con más reportes de exceso de ruido en Bogotá:

En su informe, la cabildante dio a conocer las nueve localidades con más reportes de exceso de ruido en la ciudad desde que inició la administración Galán. Preocupa que las tres primeras concentran 220.000 de los 580.000 reportes.

El listado inicia con Suba y sus 83.144 reportes. Le siguen Kennedy, con 73.697; Engativá, con 63.972, y lo completan Bosa, con 44.375; Usaquén, con 41.764; Ciudad Bolívar, con 37.441; Rafael Uribe Uribe, con 30.858; San Cristóbal, con 26.073, y Chapinero, con 21.398.

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“El ruido”, indicó Diago, “está robándole el derecho al descanso a miles de ciudadanos. Es hora de que el alcalde Galán tome cartas en el asunto y actúe con contundencia para devolverles la tranquilidad”.

Y es que la tendencia se mantiene en lo que va de 2026. Hasta el 30 de junio, la ciudad había registrado 100.503 reportes y 178 comparendos por este comportamiento, lo que quiere decir que solo en un 0,18% de las denuncias llegó a aplicarse una medida correctiva contra el infractor: uno por cada 565 casos.