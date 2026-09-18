Revelan la clasificación de Juliana Guerrero en el Sisbén: estos son los datos que llaman la atención

El reporte que genera preguntas sobre Juliana Guerrero

Juliana Guerrero vuelve a estar en el centro de la discusión política, esta vez por la clasificación socioeconómica que aparece registrada a su nombre.

De acuerdo con el reporte conocido por El Termómetro Político, la exfuncionaria aparece en el Sisbén con clasificación B7, correspondiente a un nivel de pobreza moderada. En otro registro figura con clasificación C14, categoría asociada a población vulnerable.

Entre los programas que podrían utilizar este tipo de información para focalizar a sus beneficiarios están iniciativas relacionadas con vivienda, Renta Joven o Renta Ciudadana. Sin embargo, la clasificación por sí sola no demuestra que Guerrero haya recibido alguno de estos beneficios.

La fecha que llama la atención

Uno de los elementos que genera interrogantes es la fecha del documento que ratifica la clasificación. Según el reporte revisado, esta actualización aparece fechada el 26 de junio de 2026.

Para ese momento, Guerrero todavía ejercía como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Posteriormente, en julio, presentó su renuncia a esa representación en medio de los cuestionamientos que enfrentaba.

La fecha también antecede a la publicación, el 25 de julio, de una investigación de la revista SEMANA que presentó testimonios, chats, audios y consignaciones relacionadas con señalamientos contra Guerrero y su hermana Verónica por una presunta red para gestionar contratos estatales.

Es importante precisar que la coincidencia de fechas no demuestra una relación entre la clasificación del Sisbén y las investigaciones posteriores. Lo que plantea es una pregunta sobre el momento en que fue registrada o ratificada esa información.

¿Qué significa estar en B7 o C14?

El Sisbén IV organiza a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. El grupo B corresponde a población en pobreza moderada, mientras que el grupo C identifica a población vulnerable.

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Por eso, que una persona aparezca en alguno de estos grupos no significa automáticamente que sea beneficiaria de una ayuda estatal.

Cada programa establece sus propias condiciones. La clasificación del Sisbén es uno de los elementos que pueden ser utilizados para focalizar a la población, pero no reemplaza los demás requisitos.

En el caso de Guerrero, la pregunta que queda planteada es cómo se explica esa clasificación frente a la trayectoria que tuvo dentro de la administración pública y los cargos que llegó a ocupar.

Los otros cuestionamientos que enfrenta Juliana Guerrero

El registro del Sisbén se conoce mientras Guerrero enfrenta otros procesos y cuestionamientos.

La Fiscalía la acusó por presuntas irregularidades relacionadas con el título de contadora que presentó para respaldar su aspiración al Viceministerio de Juventudes. El ente acusador sostuvo que habría utilizado documentación falsa para acreditar requisitos académicos que no cumplía.

Además, después de las publicaciones de SEMANA sobre una presunta red de cobros a empresarios interesados en contratos estatales, la Fiscalía abrió una investigación para establecer las posibles responsabilidades de Juliana Guerrero y su hermana Verónica.

Guerrero ha negado haber recibido dinero de contratistas o haber participado en actividades ilegales relacionadas con contratos.