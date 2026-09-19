CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: sábado 19 de septiembre de 2026

Este sábado 19 de septiembre, llega con una energía más pausada, ideal para revisar decisiones recientes, poner límites y dedicar tiempo a aquello que realmente aporta tranquilidad.

Foto: Diseñado con Magnific.
Foto: Diseñado con Magnific.

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sábado 19 de septiembre estará marcado por la necesidad de equilibrio entre descanso, relaciones personales y decisiones pendientes. Será una jornada favorable para ordenar ideas, bajar el ritmo y prestar atención a pequeños detalles que podrían revelar respuestas importantes.

La viral reacción del pequeño hijo de Messi durante su celebración con el Inter Miami
RELACIONADO

La viral reacción del pequeño hijo de Messi durante su celebración con el Inter Miami

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

En el amor, una conversación honesta puede ayudarte a entender mejor lo que espera la otra persona. Si estás soltero, podrías reencontrarte con alguien que no veías desde hace tiempo. En lo económico, evita compras motivadas por el entusiasmo del momento.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este sábado será favorable para bajar el ritmo y concentrarte en tus propias necesidades. Una situación familiar podría requerir tu atención, pero intenta no cargar con responsabilidades que no te corresponden.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad estará especialmente activa. Podrías descubrir un nuevo interés, recibir una invitación inesperada o conocer a alguien que amplíe tu manera de ver una situación.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Un recuerdo del pasado puede volver a tu mente, pero no necesariamente para generar nostalgia ya que también puede ayudarte a comprender cuánto has cambiado. En el dinero, será buen momento para priorizar ahorro sobre gastos innecesarios.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

En pareja, será un buen momento para compartir algo que has estado pensando. Si estás soltero, alguien podría demostrar interés de manera bastante evidente. Cuida tu energía y evita llenar toda la jornada de compromisos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

En el amor, evita analizar excesivamente cada palabra de la otra persona. Permitir que las cosas fluyan también puede ayudarte a encontrar respuestas. Dedica tiempo a descansar.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

El día te invita a recuperar equilibrio entre lo que haces por otros y lo que necesitas para ti. Una persona cercana podría pedirte ayuda, pero no tienes que solucionar todos los problemas ajenos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

En el amor, habrá intensidad, pero también posibilidades de reconciliación o acercamiento. En lo personal, una actividad física o una salida al aire libre puede ayudarte a liberar tensión acumulada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

En pareja, compartir una experiencia diferente fortalecerá la conexión. Para los solteros, un encuentro casual puede despertar interés. En asuntos financieros, será mejor disfrutar sin excederse.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En lo sentimental, alguien puede pedirte mayor atención o presencia. Escuchar sin intentar solucionar todo será suficiente. También será un día favorable para pensar en objetivos personales de los próximos meses.

Así fue la reacción de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por una presunta infidelidad de J Balvin
RELACIONADO

Así fue la reacción de Valentina Ferrer cuando le preguntaron por una presunta infidelidad de J Balvin

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

En el amor, necesitarás conversaciones estimulantes y libertad para expresarte. Una amistad podría sorprenderte con una propuesta interesante. Procura no saturarte de pantallas durante la noche.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

En el amor, una demostración sencilla de cariño tendrá mayor significado de lo esperado. Si tienes una preocupación económica, evita imaginar escenarios negativos antes de revisar los números con calma.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Las cinco ideas de regalos para dar en este Amor y Amistad

Turismo

Este es el destino secreto y cerca de Bogotá que ofrecerá experiencias imperdibles en Navidad

Artistas

Reconocida actriz de Colombia sufrió peligroso accidente: este es su estado de salud

Otras Noticias

Cuba

Cuba enfrenta su séptimo apagón nacional en lo que va del año: habitantes pasan hasta 60 horas sin luz

Desde finales del 2024 se han registrado al menos 12 episodios de este tipo. Cada vez parecen ser más frecuentes.

Transmilenio

Ampliación de la ventana de tiempo para hacer transbordos en Bogotá está en veremos ¿De cuánto es actualmente?

Un proyecto de acuerdo pretendía ampliarla hasta llegar a las dos horas y treinta minutos, pero la Alcaldía lo objetó parcialmente.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 18 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Cuidado personal

Método Long FUE: La nueva técnica para recuperar su cabello sin necesidad de raparse

James Rodríguez

Primeras palabras de James Rodríguez tras debutar como jugador de Atlético Nacional