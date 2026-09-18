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Ampliación de la ventana de tiempo para hacer transbordos en Bogotá está en veremos ¿De cuánto es actualmente?

Un proyecto de acuerdo pretendía ampliarla hasta llegar a las dos horas y treinta minutos, pero la Alcaldía lo objetó parcialmente.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

septiembre 18 de 2026
10:00 p. m.
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La ampliación de la ventana de tiempo para realizar transbordos en Bogotá, a dos horas y media o 150 minutos, está en veremos.

La iniciativa fue aprobada en el Concejo de Bogotá, por medio de un Proyecto de Acuerdo, en agosto de 2026. Sin embargo, la Alcaldía decidió objetarlo de manera parcial, argumentando que “por norma” es algo que le “corresponde al alcalde mayor”.

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Alcaldía y Transmilenio dicen que no se oponen, pero necesitan realizar estudios técnicos:

Al respecto, el gerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, indicó que, antes de realizar el cambio, es necesario realizar estudios técnicos, sociales, jurídicos y económicos, como ocurrió en 2025, cuando la ventana de tiempo para hacer transbordos pasó de 110 a 125 minutos:

“Valoramos todas las propuestas orientadas a mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos y agradecemos al Concejo de Bogotá esta iniciativa. Sin embargo, reiteramos que cualquier ajuste deberá sustentarse en análisis rigurosos que garanticen beneficios para los usuarios sin comprometer la sostenibilidad financiera y operativa del sistema. Por eso, desde TransMilenio analizaremos responsablemente las propuestas que se presenten, siempre dentro del marco normativo vigente y con el debido sustento técnico”.

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El proyecto podría beneficiar a cuatro millones de personas en medio de demoras por la hora pico y las obras:

Actualmente, la ventana de tiempo es de dos horas y cinco minutos o 125 minutos. Lo que, según el concejal y autor del proyecto, Rubén Torrado, no es suficiente por las demoras en las horas pico y las obras en la ciudad.

“Según el análisis técnico de diciembre de 2024, desarrollado por la Subgerencia Económica de TransMilenio, entre 2023 y 2024, la velocidad promedio en hora pico de la mañana cayó de 26,8 km/h a 24,9 km/h, lo que representa una reducción del 6,8 %. En la hora pico de la tarde, la caída fue aún mayor, de 25,64 km/h a 23,8 km/h, equivalente a un 7,7 % menos”, indicó sobre el proyecto que, insiste, podría beneficiar a cuatro millones de personas.

Sin embargo, advirtió que no podrán “tener una ventana de transbordo más amplia porque el alcalde Galán, el jurídico de la Alcaldía y la secretaria de Movilidad dicen que les estamos quitando competencia: que el Concejo no es competente”.

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