No caiga: convocatoria para trabajar en concierto de Blessd en Bogotá es falsa

En los días más recientes ha circulado, en distintas redes sociales, información falsa sobre una oferta de empleo para trabajar en la logística del concierto de Blessd, que se llevará a cabo próximamente en la capital colombiana.

Oferta de empleo falsa

El intérprete de ‘Mírame’ conquistará al público capitalino el próximo 22 de noviembre, en el Vive Claro, con una presentación que promete ser una de las más grandes e importantes para su carrera musical.

No obstante, en los días más recientes ha circulado información falsa sobre una oferta de empleo en la que se promete, a los interesados, participar en una convocatoria para hacer parte del equipo de logística y trabajar en el staff logístico, atención al público, control de acceso y desmontaje.

Bajo la promesa de un presupuesto al día de $145.000, la información hace énfasis en la especial solicitud de personas con actitud proactiva, responsabilidad y disponibilidad total para trabajar. La convocatoria se encuentra siendo difundida por el perfil de TikTok @staffeventoscol y promete almuerzo, refrigerio, hidratación, carnetización y un seguro del evento.

Concierto de Blessd en Bogotá

El cantante antioqueño hará historia al convertirse en el primer artista urbano en presentarse en el nuevo Vive Claro, uno de los espacios multipropósito más nuevos e innovadores con el que la capital se sigue consolidando como una de las ciudades más apetecidas en materia de eventos musicales.

De esta manera, el “bendito” llevará a cabo el concierto más grande de su carrera tras dos sold out en la capital, durante el año 2024, y el más reciente lanzamiento de su nuevo EP en el que realizó 7 canciones en colaboración con diferentes artistas como Anuel, Kris R, Young Fatty, entre otros.

La venta de entradas se encuentra disponible únicamente por el sistema oficial de Ticketmaster y se permitirán máximo cuatro entradas por transacción. De esta manera, la tiquetera manifestó que no se hará responsable por las entradas adquiridas fuera de su sistema oficial.