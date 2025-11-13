Beéle en Bogotá: posible setlist y todos los detalles de su show

El cantante colombiano Beéle se alista para conquistar el Movistar Arena con su gira Frente al Mar Tour, programada para seis fechas consecutivas en la capital.

Beéle llega al Movistar Arena

El cantante se consolida como uno de los artistas más reconocidos del género urbano en Colombia y marca un hito en su carrera, pues es el primer artista en lograr la mayor cantidad de presentaciones en una misma gira en Bogotá.

Meses atrás, Beéle anunció con gran emoción su primera fecha, y el éxito en ventas fue tal que rápidamente decidió ampliar su agenda a seis conciertos. Los shows se realizarán el 14, 15, 16, 17, 26 y 27 de noviembre de 2025, prometiendo semanas llenas de música y espectáculo para sus seguidores.

Posible setlist de Beéle en Bogotá

Beéle ha logrado posicionar varias de sus canciones entre las más escuchadas de Colombia, consolidando su nombre dentro del género urbano y ganándose el cariño de miles de fanáticos que esperan con ansias su regreso a los escenarios.

Aunque por el momento no se han revelado detalles específicos del setlist, las expectativas son altas. Todo apunta a que los conciertos estarán llenos de energía, buena música y momentos inolvidables , combinando éxitos que ya son himnos para sus seguidores con sorpresas especiales que harán de cada noche un espectáculo único.