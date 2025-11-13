Maluma, J Balvin y Westcol son captados juntos: ¿de qué se trató su encuentro?

Maluma, J Balvin y Westcol han sorprendido a sus fieles fanáticos al compartir imágenes de su más reciente encuentro en Los Ángeles, previo a la celebración de los Latin Grammy 2025.

Famosos colombianos en Estados Unidos

En las horas más recientes se han viralizado diferentes imágenes en las que se observan juntos a J Balvin, Maluma, Westcol, entre otros famosos y creadores de contenido, quienes se dejaron ver en un lujoso recinto como motivo de celebración por el cumpleaños de Susana Gómez, quien actualmente es la pareja de Maluma.

Por supuesto, las imágenes ya han causado furor en redes sociales por cientos de internautas que exaltaron el gesto que tuvo J Balvin al entregarle la torta a la mujer, quien captó la atención de varias personas que se encontraban en el importante recinto.

Así mismo, en las imágenes se observan a los dos cantantes antioqueños, quienes comparten en diferentes momentos donde se realizan muestras de afecto y cariño, pues los dos han manifestado que poseen una gran amistad.

Dicho encuentro ha traído consigo una reciente entrevista que Maluma ofreció, para un podcast internacional, en donde dejó saber que en algún momento de su carrera sostuvo una rivalidad con su colega.

RELACIONADO Karina García desata críticas al confundir dos objetos diferentes en República Dominicana

Westcol sorprende con su debut en premiación musical

Por otro lado, cientos de internautas han exaltado el gran logro que obtuvo el influencer antioqueño al convertirse en el primer creador de contenido en ser nominado a los premios Latin Grammy por su participación en la producción de la canción ‘La plena’, interpretada por el cantante Beéle.

Por supuesto, dicho reconocimiento ha causado gran furor entre los más fieles fanáticos del evento ya que el paisa llegó a organizar una amplia celebración, en el desierto de Las Vegas, en donde organizó una rodada de cuatrimotos con diferentes creadores de contenido reconocidos en el país.