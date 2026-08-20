Coronel Daniel Gutiérrez se mantendrá como director del Inpec por decisión del nuevo Gobierno

A través del Decreto 1264 del 20 de agosto de 2026, el ministro de Justicia, Iván Cancino, estableció que el coronel Daniel Gutiérrez se mantendrá como director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Gutiérrez llegó al cargo bajo la administración de Gustavo Petro, en septiembre de 2022, tras la renuncia del brigadier general Tito Yesid Castellanos Tuay.

Entonces, la entidad enfrentaba fuertes cuestionamientos por la fuga de presos, como Digno Palomino, presunto cabecilla de Los Costeños y Los Pepes.

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Las luchas del coronel Gutiérrez a la cabeza del Inpec:

Durante su administración, el INPEC ha librado una guerra interna contra funcionarios que, presuntamente, han permitido todo tipo de irregularidades al interior de las cárceles.

Además, se han denunciado amenazas contra directores y guardias que cumplen con su trabajo, como advirtió el presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo:

“Son las represalias de cumplir bien nuestra labor dentro de las cárceles. Es evidente que estas personas no pierden su poder delincuencial dentro de las cárceles, ni siquiera cumpliendo una medida privativa de la libertad”.

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Funcionarios del Inpec se enfrentan a una nueva ola de ataques:

Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella y durante los primeros días de su Gobierno se registraron al menos cuatro ataques contra trabajadores del Inpec.

El 6 de agosto, el funcionario Efraín Quesada fue asesinado de camino a su trabajo, en la cárcel Palogordo, de Girón. El día siguiente un dragoneante recibió un disparo en el tórax cuando llegaba a su vivienda en el sur de Bogotá y un panfleto con amenazas en contra de otros trabajadores de la cárcel La Picota fue dejado en la escena del crimen.

El 8 de agosto un funcionario y su hermano fueron atacados en un local comercial del barrio El Jardín, de Ibagué, y el 13 fue asesinado el guardia Wilber Martínez, cerca de la cárcel La Paz de Itagüí.

Desde los sindicatos de trabajadores del cuerpo de custodia hicieron un llamado de urgencia al presidente Abelardo de la Espriella a reforzar las estrategias de seguridad en las cárceles del país y sus alrededores, para evitar posibles represalias por la ola de traslados que han venido realizándose desde su posesión.