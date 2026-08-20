¿Qué estrategia maneja Transmilenio para los habitantes en condición de calle?

Por medio de redes sociales, el concejal Juan David Quintero publicó un video en el que un conductor de Transmilenio denunció que los habitantes en condición de calle estaban utilizando los articulados para dormir.

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El conductor filmó a un habitante acostado en el pasillo que conecta con la puerta y pidió que el Distrito tomara medidas ante esta situación.

Están usando los buses para dormir y bajarse en pleno movimiento

“De cada 10 móviles que ruedan, en seis hay habitantes de calle. Por cada diez estaciones, hay cuatro habitantes de calle. Necesitamos que el señor alcalde nos colabore para que haya más controles y seguridad para que no ingresen al sistema”, dijo.

Aparte de dormir en los buses, el conductor contó que, durante los recorridos, estarían manipulando las puertas para bajarse en cualquier sitio. Posterior a esto, no las cierran, lo cual deja en peligro a los pasajeros, quienes también se han visto atacados por los habitantes.

La estrategia de Transmilenio

El concejal Quintero le solicitó al mandatario que explicara si existe un acuerdo con el que se permita el ingreso al sistema de estas personas que no pagan el pasaje ni cuentan con control por parte de las autoridades.

Transmilenio atendió la denuncia y fortaleció la seguridad. Con la ayuda de la Secretaría de Integración Social, se crearon duplas de personal que tienen la responsabilidad de atender a los habitantes en condición de calle que estén en las estaciones.

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En lo corrido de 2026, ha habido 179 recorridos con los que se ha permitido atender 120 casos junto al levantamiento de casi 100 cambuches. El protocolo dispuesto por las autoridades consta de detectar, identificar e informar.

A nivel más detallado, lo primero es percatarse de la presencia del habitante y luego identificar si está incurriendo en algún comportamiento que incomode a los usuarios. Tras esto, el último paso es comunicarse con el fin de que se resuelva la situación en el menor tiempo posible.