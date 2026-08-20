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¡Pilas! Instalaron nuevas Cámaras Salvavidas en tres importantes vías de Bogotá

Los dispositivos también podrán detectar varias infracciones.

Cámaras
Foto: Secretaría de Movilidad

Noticias RCN

agosto 20 de 2026
07:29 p. m.
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La Secretaría Distrital de Movilidad comenzó la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas en tres corredores estratégicos de Bogotá.

Los dispositivos fueron ubicados en puntos seleccionados a partir de análisis de siniestralidad, exceso de velocidad y otras conductas que representan un riesgo para quienes transitan por estas vías.

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Aunque el propósito principal es mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes, los conductores deberán estar atentos porque también tienen capacidad para detectar infracciones que podrían terminar en fotomultas.

¿En qué vías estarán las nuevas cámaras?

Los nuevos dispositivos se instalarán en diferentes puntos de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, corredores que concentran un importante flujo de vehículos y peatones.

Según la Secretaría de Movilidad, algunos de los sectores intervenidos también están cerca de colegios, hospitales y otros lugares con alta circulación de personas.

Los sitios seleccionados cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estarán debidamente señalizados para que los conductores puedan identificar con anticipación la presencia de las cámaras.

¿Qué infracciones podrán detectar?

Las Cámaras Salvavidas funcionan las 24 horas y pueden registrar evidencias de diferentes comportamientos que incumplen las normas de tránsito.Entre las infracciones que pueden detectar se encuentran:

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  • Exceso de velocidad.
  • Transitar por lugares restringidos.
  • Incumplimientos relacionados con la revisión técnico-mecánica.
  • Otras conductas contempladas dentro de las capacidades de los dispositivos.

Sin embargo, que una cámara registre una posible infracción no significa que automáticamente se genere una multa. Cada evidencia debe ser revisada y validada posteriormente por un agente de tránsito antes de iniciar el proceso correspondiente.

¿Cuál es el objetivo de las nuevas cámaras?

Más allá de las sanciones, la Secretaría de Movilidad sostiene que el objetivo central es reducir los siniestros viales.

De acuerdo con sus análisis, si los conductores mantienen una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, los puntos donde serán instaladas las nuevas cámaras podrían contribuir a evitar cerca de 50 muertes y 900 lesiones durante los próximos cuatro años.

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¿Cuándo comenzarán las fotomultas?

Por ahora, la Secretaría Distrital de Movilidad indicó que informará oportunamente cuándo comenzarán a operar los dispositivos.

La entrada en funcionamiento contempla una fase pedagógica y posteriormente una etapa sancionatoria, por lo que los conductores deberán estar atentos a los anuncios oficiales y, especialmente, a las señales ubicadas en los corredores donde estarán las cámaras.

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