Óscar Sevilla fue robado a mano armada en Bogotá: así fueron los hechos

El ciclista Óscar Sevilla fue víctima de un robo a mano armada mientras se disponía a salir a entrenar en Bogotá.

El corredor del Team Medellín EPM fue interceptado en la Autopista Norte con calle 170 por dos hombres en una motocicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 8:20 a.m., de acuerdo con el relato publicado por Sevilla en su cuenta de X (antes Twitter). Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron su teléfono celular. Sin embargo, no lograron llevarse la bicicleta.

Óscar Sevilla contó cómo ocurrió el robo

“Hoy, 8:20 a. m., salí a entrenar y en la Autopista con calle 170 fui interceptado por una moto de alto cilindraje. Me amenazaron con un arma de fuego. No pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular”, escribió el ciclista.

Sevilla explicó que, después del asalto, pasó una patrulla de la Policía y él informó lo sucedido. Según su versión, la respuesta que recibió fue que no podían hacer nada en ese momento.

El corredor aseguró que, pese al susto, se encuentra bien y que el robo no le provocó lesiones físicas. La situación generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner la atención sobre la seguridad de los ciclistas en Bogotá.

Team Medellín EPM rechazó el robo

El equipo se pronunció y confirmó que Sevilla se encuentra bien. En un mensaje publicado en redes sociales, la escuadra manifestó su rechazo frente al hecho.

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“Nuestro corredor fue víctima de un robo esta mañana, cuando salía a entrenar, en la Autopista con 170 en Bogotá. Dos hombres armados, en una moto, lo intimidaron para quitarle el celular. Por fortuna, Óscar está bien.

Desde el Team Medellín EPM rechazamos estos hechos que afectan no solo a Óscar, sino a toda la ciudadanía.”