CANAL RCN
Colombia

Óscar Sevilla fue robado a mano armada en Bogotá: así fueron los hechos

Óscar Sevilla fue víctima de un robo a mano armada en Bogotá mientras salía a entrenar. El ciclista contó cómo ocurrieron los hechos.

Sebastián Montañez

septiembre 15 de 2026
09:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ciclista Óscar Sevilla fue víctima de un robo a mano armada mientras se disponía a salir a entrenar en Bogotá.

Óscar Sevilla entregó el balance del 2024: entregó sus objetivos para la próxima temporada
RELACIONADO

Óscar Sevilla entregó el balance del 2024: entregó sus objetivos para la próxima temporada

El corredor del Team Medellín EPM fue interceptado en la Autopista Norte con calle 170 por dos hombres en una motocicleta.

El hecho ocurrió cerca de las 8:20 a.m., de acuerdo con el relato publicado por Sevilla en su cuenta de X (antes Twitter). Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron su teléfono celular. Sin embargo, no lograron llevarse la bicicleta.

Óscar Sevilla contó cómo ocurrió el robo

“Hoy, 8:20 a. m., salí a entrenar y en la Autopista con calle 170 fui interceptado por una moto de alto cilindraje. Me amenazaron con un arma de fuego. No pudieron robarme la bicicleta, pero sí el celular”, escribió el ciclista.

¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España
RELACIONADO

¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España

Sevilla explicó que, después del asalto, pasó una patrulla de la Policía y él informó lo sucedido. Según su versión, la respuesta que recibió fue que no podían hacer nada en ese momento.

El corredor aseguró que, pese al susto, se encuentra bien y que el robo no le provocó lesiones físicas. La situación generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner la atención sobre la seguridad de los ciclistas en Bogotá.

Team Medellín EPM rechazó el robo

El equipo se pronunció y confirmó que Sevilla se encuentra bien. En un mensaje publicado en redes sociales, la escuadra manifestó su rechazo frente al hecho.

Video revela posible trampa para robar a motociclistas en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Video revela posible trampa para robar a motociclistas en el sur de Bogotá

“Nuestro corredor fue víctima de un robo esta mañana, cuando salía a entrenar, en la Autopista con 170 en Bogotá. Dos hombres armados, en una moto, lo intimidaron para quitarle el celular. Por fortuna, Óscar está bien.

Desde el Team Medellín EPM rechazamos estos hechos que afectan no solo a Óscar, sino a toda la ciudadanía.”

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Video revela posible trampa para robar a motociclistas en el sur de Bogotá

Temblor en Colombia

¿Por qué tembló cinco veces en Colombia? SGC confirmó dos fenómenos

Enfermedades

Gloria sufre de Parkinson y necesita ayuda en Bosa mientras espera su cirugía en la EPS

Otras Noticias

El Salvador

El Salvador dicta por primera vez cadena perpetua por feminicidio

De acuerdo con las autoridades, el condenado atacó con un arma blanca a una vecina a quien, según la investigación, acosaba de manera constante.

San Andrés

El gesto de Beéle con fundación de animales en San Andrés que ha conmovido en redes

La fundación dio a conocer detalles del importante aporte que el barranquillero hizo para los animales rescatados.

Independiente Santa Fe

La durísima racha que Independiente Santa Fe intentará romper vs. Vasco da Gama

Dólar

Dólar en Colombia hoy abrió a la baja y este es su precio este 15 de septiembre de 2026

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?