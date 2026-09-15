Piloto de drones busca gatitos atrapados en estructuras colapsadas por el terremoto en Cali

Colombia ya cumplió un mes tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó a más de diez departamentos y acabó con la vida de 335 personas. Pese a que las labores de rescate de vidas humanas ya han cesado, todavía hay voluntarios que se han dedicado a rescatar o buscar animales de los cuales se perdió su rastro el pasado 10 de agosto.

Este es el caso de César Orozco, piloto de drones y militar retirado, quien rápidamente puso sus habilidades y utensilios a disposición de aquellas familias interespecie que todavía mantienen las esperanzas de encontrar a sus animales.

Así se ha realizado la labor de búsqueda de gatos

El papel de César ha sido trascendental desde el primer día de la tragedia en Cali, pues el hombre participó desde el 10 de agosto en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes.

Pese a que un fuerte dolor abdominal lo obligó a retirarse de dichas labores, puso a disposición sus drones y su conocimiento para poder rescatar a gatos atrapados en edificaciones colapsadas o a punto de colapsar.

Los drones de César han entrado a los apartamentos más afectados por medio de las ventanas de estos edificios para buscar a los felinos, quienes requieren de un rescate más especializado ante la complejidad de ser atrapados.

“Ahí es cuando digo ‘Yo creo que de pronto puede estar un poco más lejos’. Ya casi en mi última batería es donde logro ver a uno de los gatitos y estaba en los escombros. Informo y con mucha alegría la dueña, el papá, la mamita del gatito llegan a este sector y dan con el gato”, explicó César.

Este ha sido el caso de ‘Kitty’, ‘Príncipe’, ‘Luder Alfonso’ y demás gatitos, quienes lograron ser ubicados gracias al trabajo de César y otros voluntarios dedicados a salvar las vidas silenciosas que siguen en la zona del desastre.

“Han sido 7 gatitos los cuales no solamente han sido parte mía, también la casita del bosque, La Zarigüeya, Ocho Patas, todos con unas habilidades maravillosas”, añadió César.

Búsqueda de gatito en Conjunto Residencial Guadalupe en Cali

Pero la búsqueda de mascotas se ha intensificado en los días más recientes. Ahora, César y más voluntarios se encuentran tras la búsqueda de ‘Merlín’, un gatito que, al parecer, todavía se encontraría en las ruinas del Conjunto Residencial Guadalupe, en Cali, que está planillado para ser demolido este 16 de septiembre.

Entre la comunidad animalista se ha hecho un llamado urgente para poder dar con el felino que ya habría sido ubicado en medio de los escombros de las torres.