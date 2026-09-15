Capturan a dos presuntos integrantes de ‘Los Piratas’, señalados de asaltar buses en la vía Panamericana

La vía Panamericana en el Cauca, uno de los principales corredores viales del suroccidente colombiano, volvió a estar en el centro de las operaciones de las autoridades por cuenta de los hechos de inseguridad que se han registrado en la zona.

En las últimas horas, dos hombres fueron capturados y señalados de pertenecer presuntamente a ‘Los Piratas’, una estructura criminal a la que las autoridades atribuyen robos y extorsiones contra viajeros que se movilizan por este importante corredor.

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Dos meses de seguimiento a los presuntos delincuentes

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la investigación contra los dos hombres se extendió durante aproximadamente dos meses.

Los sujetos serían presuntos integrantes de una banda que habría sembrado temor entre los pasajeros y conductores de buses, especialmente en el tramo comprendido entre Popayán y Rosas.

Según la investigación, los delincuentes utilizaban capuchas, armas y prendas similares a las de uso militar para intimidar a los conductores y obligarlos a detener los vehículos.

Una vez los buses quedaban detenidos, los presuntos asaltantes ingresaban y, en cuestión de minutos, despojaban de sus pertenencias a los pasajeros.

Algunas de estas acciones quedaron registradas en videos que hacen parte del material recopilado durante la investigación.

También utilizaban redes sociales para estafar

Las autoridades señalaron que los presuntos integrantes de ‘Los Piratas’ no se limitarían a los asaltos en carretera.

La investigación permitió establecer que también habrían utilizado redes sociales para contactar a potenciales víctimas mediante falsas ofertas de inversión.

Además, los capturados estarían relacionados con el uso de viviendas ubicadas en inmediaciones del corredor vial, desde donde presuntamente coordinaban parte de sus actividades delictivas.

Operativo en Popayán

La captura de los dos hombres se produjo en la comuna 2 de Popayán, donde las autoridades realizaron diligencias de allanamiento y registro.

En el operativo participó el GAULA Militar, con apoyo aéreo, para llegar hasta los lugares donde presuntamente se ocultaban los señalados integrantes de la estructura criminal.

“Este resultado representa una afectación a las redes criminales que pretenden aprovechar uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano”, explicó un uniformado del Ejército.

Con estas capturas, las autoridades buscan afectar las estructuras que estarían detrás de los hurtos y extorsiones contra viajeros que utilizan la vía Panamericana.

Mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes, uniformados del Ejército mantienen presencia en diferentes puntos de la vía con el objetivo de reforzar la seguridad de los viajeros y prevenir nuevos hechos delictivos.