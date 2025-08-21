CANAL RCN
Colombia

Corte Suprema abrió investigación formal a David Racero por el delito de concusión

El congresista del Pacto Histórico será investigado por la Sala de Instrucción.

David Racero
David Racero /Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
10:33 a. m.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció este jueves 21 de agosto la apertura de una investigación formal al congresista del Pacto Histórico, David Racero Mayorca, por el delito de concusión.

“Se investigan las circunstancias que rodearon las consignaciones hechas a cuentas del Representante a la Cámara por integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo”, señaló la Corte Suprema.

El alto tribunal también será el encargado de indagar si algunos de los funcionarios del despacho del congresista fueron asignados a tareas en un negocio particular. El magistrado instructor, que viene practicando pruebas y declaraciones, fijará fecha para escuchar a Racero Mayorca en diligencia de indagatoria.

Los audios de David Racero en los que ofrecía contrato de un millón de pesos sin prestaciones

En mayo de este año, el congresista se vio involucrado en una nueva polémica al conocerse el material de unos audios en los que Racero habría descrito las condiciones laborales para una persona, bajo condiciones laborales cuestionables.

En los audios se escucha a David Racero mientras explica el modo de contratación para una persona. En su momento, la polémica se centró en las condiciones laborales ya que Racero ofrecía un millón de pesos, sin las prestaciones legales.

La oferta que ofreció el representante fue para una vacante de cajero en un pequeño mercado de frutas y verduras de su propiedad.

David Racero y su presunta negociación de puestos en entidades estatales

En otro audio revelado recientemente se muestran al menos cuatro casos que lo comprometerían en conductas cuestionables. El periodista Daniel Coronell dio a conocer una conversación entre Racero y Stalin Ballesteros, entonces director de Colombia Compra Eficiente. En el audio, aparentemente discuten un canje de puestos entre esa entidad y la aseguradora Positiva, buscando intercambiar una vicepresidencia por una subdirección.

