Prográmese: estas localidades se verán afectadas por cortes de agua durante este martes 2 de junio

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer mayor información sobre los cortes de agua programados para este martes 2 de junio en distintas zonas de la ciudad.

Según los datos suministrados, estos buscan mejorar el suministro de agua en varias localidades por lo que el objetivo principal es evitar mayores daños tanto en tuberías como en algunos accesorios.

Barrios con cortes de agua este martes 2 de junio

Este martes 2 de junio serán cuatro las localidades que presentarán cortes en el suministro del agua por 24 horas. Conozca los barrios y las direcciones exactas aquí:

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre la avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Fontibón

San Pablo Jericó. De la calle 19 a la avenida calle 22, entre la avenida carrera 116 a la avenida carrera 120. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a un cambio de válvula. Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón. De la avenida calle 22 a la avenida calle 24, entre la carrera 96C a la carrera 102. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a un cambio de válvula.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la avenida carrera 33 a la carrera 28, entre la calle 50B sur a la calle 48B sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

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Cortes de agua en la localidad de Kennedy este 2 de junio del 2026

Tairona. De la calle 6 a la calle 38 sur, entre la carrera 86 a la carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros, Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.

De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur.

De la calle 26 sur a la avenida 1 de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Para conocer la totalidad de las zonas afectadas por los cortes de agua se debe ingresar a la página oficial del Acueducto.