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Pilas: estos son los cortes de agua y luz en Bogotá para este miércoles 15 de julio

La Alcaldía de Bogotá confirmó los horarios y las zonas que se verán afectadas por los cortes de estos servicios.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
10:02 p. m.
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Bogotá se prepara para una nueva jornada con cortes en los servicios de agua y luz para este próximo miércoles 15 de julio del 2026.

Según la Alcaldía de Bogotá, estas intervenciones se deben a trabajos en las redes de suministros de energía y para evitar daños en las tuberías del agua.

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Cortes de agua en Bogotá este miércoles 15 de julio

La Alcaldía dio a conocer que seis localidades se verán afectadas por los cortes de agua que, en algunos casos, completarán las 24 horas sin la prestación del servicio. Conozca aquí el listado completo:

  • Localidad de Santa Fe

San Bernardo, Santa Inés (Instituto de Medicina Legal).
De la calle 1 a la calle 9, entre la avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a taponamiento red acueducto.

  • Localidad de Antonio Nariño

Hortúa, Policarpa Salavarrieta, Sevilla, Ciudad Berna y Caracas.
De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la avenida carrera 10 a la avenida carrera 14. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

  • Localidad de San Cristóbal

Atenas, Villa de Los Alpes, Guacamayas III.
De la calle 32 sur a la calle 39F sur, entre la carrera 5A a la carrera 3A este. Desde las 9:00 p. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

  • Localidad de Kennedy

Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Dindalito Parcial.
De la avenida calle 43 sur a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 (avenida Cali) a la carrera 89B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Provivienda, Carvajal, Alcalá, Tejar, Alquería La Fragua y Ospina Pérez.
De la carrera 68F a la avenida carrera 72, entre la avenida calle 26 sur (Primera de Mayo) a la calle 39H sur.
De la Primera de Mayo a la calle 37 sur, entre la carrera 51 a la carrera 68.
Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

  • Localidad de Usaquén

Los Cedros, Las Margaritas.
De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 142 a la calle 153. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de válvulas.

  • Localidad de Suba

Tibabuyes II, Sabana de Tibabuyes.
De la carrera 136A hasta la carrera 147, entre la calle 144 a la calle 146. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Se recomienda a la ciudadanía llenar los tanques horas antes de los cortes, consumir el agua almacenada antes de completar las 24 horas y hacer uso racional del agua recolectada.

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Cortes de energía en Bogotá este miércoles 15 de julio

  • Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 2 Sur a calle 4 Sur – Barrio La Campiña.

  • Localidad de Los Mártires

Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 7 a calle 9 – Barrio Ricaurte.

  • Localidad de Santa Fe

Desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 2 a calle 4 – Barrio Santa Bárbara.

  • Localidad de Suba

Desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 167 a calle 169 entre carrera 61 a carrera 63 – Barrio Portales del Norte.

  • Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 42 a calle 44 entre carrera 13 a carrera 15 – Barrio Santa Teresita.

Se recomienda desconectar los electrodomésticos, organizar las actividades previstas para no verse afectado por los cortes, evitar abrir reiteradamente la nevera para conservar la refrigeración y validar la identidad del personal técnico en caso de que estos requieran ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

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