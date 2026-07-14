Crecen las protestas en EE.UU. tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán en operativo de ICE

Las protestas por la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán continúan creciendo en Estados Unidos luego del operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el que el joven perdió la vida en Biddeford, estado de Maine.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso, las manifestaciones se han extendido a distintas ciudades para exigir claridad sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios.

Joan Sebastián Durán, colombiano de 26 años y oriundo de Bucaramanga, murió el 13 de julio tras recibir un disparo durante un operativo de ICE.

De acuerdo con el relato de su familia, llevaba tres años en Estados Unidos, contaba con seguro social, permiso de trabajo y trabajaba en labores de limpieza y domicilios para brindar un mejor futuro a su hija de tres años. Sus allegados sostienen que no era requerido por la justicia y reclaman una investigación transparente.

¿Dónde se han realizado las protestas por la muerte de Joan Sebastián Durán?

Según Reuters, las primeras manifestaciones comenzaron en Maine poco después del tiroteo. Posteriormente, las protestas se extendieron a Boston y Houston, donde ciudadanos y organizaciones expresaron su preocupación por el procedimiento utilizado por los agentes migratorios y pidieron que se esclarezcan los hechos.

Las movilizaciones coinciden con un momento de mayor actividad de ICE en Maine. Datos internos de la agencia, citados por Reuters, muestran que desde comienzos de julio los arrestos en ese estado llegaron a superar los 70 por día, luego de que las detenciones se incrementaran de forma considerable durante las últimas semanas.

¿Qué se conoce de la investigación por el operativo de ICE en Maine?

Las autoridades estadounidenses señalaron que el operativo tenía como objetivo localizar a una persona con una orden definitiva de expulsión. Sin embargo, posteriormente reconocieron que Joan Sebastián Durán no era el objetivo de esa intervención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que un agente disparó al considerar que existía un riesgo para la seguridad pública cuando el conductor intentó huir.

La Fiscalía General de Maine, junto con autoridades estatales, locales y federales, mantiene abierta la investigación sobre lo ocurrido. Además, el senador Angus King afirmó que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales durante el operativo.

El caso también generó reacciones en Colombia. La Cancillería manifestó la necesidad de obtener explicaciones sobre la muerte del ciudadano colombiano, mientras la familia de Johan Sebastián Durán continúa exigiendo justicia.

En paralelo, ICE suspendió temporalmente la mayoría de los controles de tráfico en el país mientras realiza una revisión de sus procedimientos, una decisión que las autoridades estadounidenses calificaron como una medida preventiva y de carácter temporal.