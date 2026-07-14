CANAL RCN
Colombia

Presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El mandatario aseguró que habrá nuevas demandas por un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales.

Presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 14 de 2026
08:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a los resultados electorales del pasado 21 de junio donde resultó electo Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026 -2030, aseguró que habrá nuevas demandas por el presunto fraude en los comicios.

Gobierno Petro radicará proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia
RELACIONADO

Gobierno Petro radicará proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

Al mismo tiempo, el mandatario anunció que no asistirá a la posesión presidencial este próximo 7 de agosto.

Ahí está el fraude y yo no puedo aceptar un presidente, por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga y él sabe por qué.

“Ni un solo dólar enviado por mí”: Dan Newlin desmintió acusaciones de Petro de financiar a de la Espriella
RELACIONADO

“Ni un solo dólar enviado por mí”: Dan Newlin desmintió acusaciones de Petro de financiar a de la Espriella

Gustavo Petro no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Petro explicó que no asistirá a la ceremonia de posesión presidencial programada para el 7 de agosto, donde asumiría el cargo Abelardo De la Espriella tras nuevas denuncias de fraude electoral que involucrarían principalmente el voto del exterior.

El presidente explicó que las demandas incluyen acciones de nulidad del proceso electoral, además de las denuncias penales. Según su análisis, el fraude no sería "monumental" de millones de votos, sino focalizado en sectores específicos del electorado.

Petro justificó por qué el voto del exterior sería vulnerable a irregularidades: "La mayor parte del electorado que no vota es del exterior, porque se han ido y ya no les preocupa el país", argumentando que esto facilitaría la manipulación de resultados.

Abelardo de la Espriella invitó a vendedor de panela a su posesión: "Lo quiero abrazar"
RELACIONADO

Abelardo de la Espriella invitó a vendedor de panela a su posesión: "Lo quiero abrazar"

Presidente Petro presentará pruebas de denuncias por fraude electoral

El mandatario aseguró que el jueves se presentarán demandas penales con las pruebas recopiladas sobre las irregularidades denunciadas. Según sus declaraciones, los crímenes señalados se habrían cometido en Estados Unidos, particularmente relacionados con el consulado en Los Ángeles.

No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude.

El presidente manifestó que la magnitud del presunto fraude alcanzaría los 848.000 votos, cifra que relacionó con un censo adicional que denunció previamente.

Yo lo denuncio públicamente y a burlarse, porque claro, la prensa tenía que burlarse, la justicia no, cómo no, y todos los demás lo mismo, porque ahí estaba el fraude.

Posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: qué sí es viable y qué no
RELACIONADO

Posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: qué sí es viable y qué no

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ideam

Pronóstico del Ideam: lluvias en Amazonía, Orinoquía y Caribe entre el 14 y 17 de julio

Abelardo de la Espriella

Se barajan nuevos nombres para el gabinete de Abelardo de la Espriella: Trabajo, Salud, TIC y Cultura

Abelardo de la Espriella

Posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: qué sí es viable y qué no

Otras Noticias

Estados Unidos

Crecen las protestas en EE.UU. tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán en operativo de ICE

Las manifestaciones se extendieron a varias ciudades de Estados Unidos mientras avanzan las investigaciones por el tiroteo en el que murió Johan Sebastián Durán.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 14 de julio de 2026

Consulte los resultados de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila del martes 14 de julio de 2026. Revise el número ganador, la serie y verifique si la suerte estuvo de su lado.

Viral

Viral I Isabella Ladera compartió fotografías del parto en agua de su segundo hijo

Independiente Santa Fe

Santa Fe confirmó tres salidas y su primer refuerzo para el segundo semestre de 2026

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad