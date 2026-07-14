Presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a los resultados electorales del pasado 21 de junio donde resultó electo Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026 -2030, aseguró que habrá nuevas demandas por el presunto fraude en los comicios.

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Al mismo tiempo, el mandatario anunció que no asistirá a la posesión presidencial este próximo 7 de agosto.

Ahí está el fraude y yo no puedo aceptar un presidente, por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano. Allá él que lo diga y él sabe por qué.

Gustavo Petro no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente Petro explicó que no asistirá a la ceremonia de posesión presidencial programada para el 7 de agosto, donde asumiría el cargo Abelardo De la Espriella tras nuevas denuncias de fraude electoral que involucrarían principalmente el voto del exterior.

El presidente explicó que las demandas incluyen acciones de nulidad del proceso electoral, además de las denuncias penales. Según su análisis, el fraude no sería "monumental" de millones de votos, sino focalizado en sectores específicos del electorado.

Petro justificó por qué el voto del exterior sería vulnerable a irregularidades: "La mayor parte del electorado que no vota es del exterior, porque se han ido y ya no les preocupa el país", argumentando que esto facilitaría la manipulación de resultados.

Presidente Petro presentará pruebas de denuncias por fraude electoral

El mandatario aseguró que el jueves se presentarán demandas penales con las pruebas recopiladas sobre las irregularidades denunciadas. Según sus declaraciones, los crímenes señalados se habrían cometido en Estados Unidos, particularmente relacionados con el consulado en Los Ángeles.

No entregaron los escrutinios de claveros del voto en el exterior, muchísimo el de Estados Unidos, porque ahí está el fraude.

El presidente manifestó que la magnitud del presunto fraude alcanzaría los 848.000 votos, cifra que relacionó con un censo adicional que denunció previamente.